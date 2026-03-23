"Samo sam osjetio kako mi se stomak naduvao": Savu Peroviću pozlilo na nastupu, reagovala Hitna pomoć

Pjevač Savo Perović je operisao žučnu kesu prije mjesec i po dana, a nedavno doživio zdravstveni problem na nastupu

Pjevač Savo Perović, koji je prije mjesec i po dana imao operaciju žučne kese, otkrio je da mu se slošilo na jednom nastupu, zbog čega su prisutni odmah intervenisali i zvali Hitnu pomoć.

- Dobro sam sada nakon operacije, tako sam rekao i prije tri dana, pa sam završio u Hitnoj. Operisao sam žučnu kesu prije mjesec i po dana i sada se oporavljam.

Vratio sam se ja poslu, snimio i treću pjesmu. Inače, pozlilo mi je na nastupu, samo sam osjećao kako mi se naduvao stomak. Popio sam jedno alkoholno piće, pjevao sam kod gostiju za stolom i osjetio samo da mi je loše. Zapravo sam prije tog pića popio i energetsko piće, nije mi leglo i odmah mi je pozlilo. Energičan sam, dao sam se maksimalno na nastupu, već kao razmišljam prošlo je dosta vremena. Kad me je zaboljela glava uzeo sam lijek, i dok sam pjevao osjetio sam samo oštar bol. Svi su se uplašili, zvali su Hitnu pomoć, odmah su me priključili na infuziju - rekao je Savo Perović, pa je otkrio kako je sve mama podnijela:

- Ona je kao vještica, odmah je predosjetila da mi se nešto desilo. Pitala me je odmah ujutru kako sam, šta radim i tako dalje. Morao sam da ispričam šta je bilo, pa me je kritikovala. Pričala mi je šta treba da jedem i tako.

Savo je prokomentarisao i aktuelnu temu oko navodne netrpeljivosti između Aleksandre Mladenović i Džejle Ramović.

- Ja sam dobar i sa jednom i sa drugom. Meni je nevjerovatno da se podigla tolika prašina oko svega toga. Aleksandru jako dugo znam, ona je inače temperamentna, iskrena i mislim da joj samo nije bio dan.

Džejla sa druge strane ima filmsku ljepotu, obije volim, tako da ne mogu da stanem na stranu. Džejla je ozbiljan vokal, ali mislim da bih se u duetskoj pjesmi jako dobro sklopio i sa Aleksandrom. Što se tiče situacije iz emisije, ja bih se složio sa Džejlom.

Savo tvrdi da ne plasira u javnost više od onoga što treba, kada je privatni život u pitanju.

- Neko sam ko stvarno čuva nekako svoj privatni život i mislim da tu ne treba ništa da se mijenja. Ako nećeš da se nešto sazna, treba biti obazriv i da ne pričaš prosto o tome toliko i to je to. Kada bi se saznalo sve o meni, siguran sam da bih morao da se iselim iz ove države! Kod mene biste našli svašta, morao bih da odem na Majorku.

- Nema naravno ničeg strašnog, samo prosto nisam lik koji bi sve stavljao na tacni. Izabrao sam sa druge strane da budem pjevač i šoumen, ali nisam izabrao da na sva usta pričam o svom privatnom životu.