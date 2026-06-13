Nekadašnji košarkaš Efesa Derek Vilis bi mogao da stigne u Beograd.

Izvor: ©Manuel Blondeau/AOP.Press / imago sportfotodienst / Profimedia

KK Partizan je i te kako aktivan na ljetnoj pijaci, a spekulacija je mnogo. Očekuje se da Đoan Penjaroja sastavi tim po svojoj mjeri, a iako izuzetno cokeni Dilana Osetkovskog, on će na kraju sezone napustiti Humsku. Zamjena bi mogla da stigne iz Francuske.

Kako prenose specijalizovani košarkaški mediji, Derek Vilis je na pragu beogradskih crno-bijelih. On je prošle sezone nosio dres Pariza i prosječno bilježio 5,8 poena, 3,9 skokova i 1,2 aistencije u Evroligi.

Podsjetimo, Partizan na poziciji krilnog centra ima i Džabarija Parkera koji je na pozajmici u Huventudu i očekuje se da ovog ljeta konačno raskrsti sa klubom koji mu je dao platu 2,5 miliona godišnje.

Izvor: MARTIN ALEX / imago sportfotodienst / Profimedia

Derek Vilis je američki košarkaš rođen 21. juna 1995. u Luisvilu, Kentaki. Igra na pozciji krilnog centra, visok je 193 cm i tokom karijere je igrao u Španiji, Njemačkoj, Italiji, Turskoj i SAD.

U Evroligi je igrao još za Efes, dok je nosio dresove Venecije, Badalone, Brindizija, Ulma, Gotingema, dok je na startu seniorske karijere igrao za razvojni tim Denver Nagetsa.

Navodno Partizan intenzivno pretražuje francusko tržište, pa im je na meti interesovanja i član Strazbura Neli Džunior Džozef, koji takođe igra na poziciji krilnog centra. Očigledno da je sportski sektor krenuo jako ovog ljeta i ne žele previše da čekaju sa pojačanjima, kao što su to uradili prošlog ljeta.