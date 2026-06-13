Zemljište za realizaciju ovog projekta ustupio je Glavni grad.

Izvor: MPNI

Za potrebe Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI), Kancelarija za implementaciju projekata UN UNOPS raspisala je međunarodni tender za odabir projektanta za izradu idejnog rješenja i glavnog projekta za izgradnju osnovne škole u Bloku 35-36 u Podgorici, saopšteno je iz MPNI.

Zemljište za realizaciju ovog projekta ustupio je Glavni grad.

“Osnovnu školu treba projektovati kao savremen i funkcionalan objekat bruto građevinske površine oko 7.300 m² za 450 učenika u jednoj, odnosno 900 učenika u dvije smjene. Objekat treba da bude projektovan u skladu sa savremenim standardima obrazovne infrastrukture, kroz kvalitetno arhitektonsko i funkcionalno rješenje koje će obezbijediti adekvatne uslove za izvođenje nastave i boravak učenika”, navodi se u saopštenju.

Projekat se realizuje u okviru programa „Unapređenje školske infrastrukture u Crnoj Gori“, koji sprovodi UNOPS u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija, uz finansijsku podršku Evropske investicione banke (EIB).

Rok za dostavljanje ponuda je 27. jul 2026. godine do 12 časova.