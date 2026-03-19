"Došlo je do nesporazuma": Višnja Petrović bez dlake na jeziku o sukobu pjevačica u emisiji (Video)

Pjevačica Višnja Petrović je došla na koncert Magla benda, a medijima je prokomentarisala sukob o kojem bruje mediji danima unazad

U poslednjih nekoliko dana se veliki broj pjevača i pevačica oglasio o skandalu koji se odigrao u emisiji Ognjena Amidžića, kada su se posvađale Aleksandra Mladenović i Džejla Ramović.

Sada je o skandalu progovorila i pevačica Višnja Petrović, koja je došla na koncert Magla benda u Sava Centru, i koja je bez dlake na jeziku progovorila o sukobu.

"Sa obje pjevačice sam jako dobra, ja sam ih lično razumjela šta su obje htjele da kažu. Razumem i slažem se sa Aleksandrom da je jako teško sakriti vezu u Beogradu, a mislim da je Džejla mislila na momenat kačenja slika sa partnerom. Tu je bio mali nesporazum. Aleksandra je temperamentna pa je možda nekima to zvučalo kako ne treba, ali ja sam je dobro razumjela".

