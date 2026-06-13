Turski avion udario u radarsku konstrukciju pri sletanju na aerodrom u Antaliji.

Izvor: X/nexta_tv/Printscreen

Avion sa čak 267 putnika udario je u radarsku konstrukciju na aerodromu u Antaliji u Turskoj nakon sletanja, piše britanski "San". Zbog sudara letjelice sa radarskom konstrukcijom su se spustile maske za kiseonik kod svih putnika, a otvorile su se i pregrade za ručni prtljag koje se nalaze iznad glava putnika.

Povrijeđena je jedna osoba u sudaru, dok stradalih na svu sreću nema. Avion je prilično oštećen - desno krilo je dosta oštećeno, pojavila se i rupa na trupu letjelice.

Pogledajte fotografije sa mjesta nesreće na aerodromu u Antaliji

Na društvenim mrežama ubrzo se pojavio i snimak sa mjesta nesreće. Vidi se avion koji se pomjera nakon sudara sa radarskom konstrukcijom uz veliki broj policije i pripadnika Hitne pomoći.

"Posle sletanja nešto se odlomilo sa aviona. Jedna žena je bila vrlo histerična, oplata aviona je bila pocijepana nakon sudara", rekla je jedna putnica.

Prema prvim informacijama, krilo aviona je zakačilo veliku metalnu antenu. Ona je potom pala na trup aviona "Boing".