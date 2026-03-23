logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sale Tropiko progovorio o skandalu Ace Amadeusa, iščezao nakon povratka u Srbiju: "Svi smo nekad nestajali"

Autor Marina Cvetković
0

Sale je juče sa kolegama iz benda održao promociju u jednom prijestoničkom klubu, gdje su predstavili dvije nove pjesme, ali i prokomentarisali aktuelne teme

Sale Tropiko progovorio o skandalu Ace Amadeusa, iščezao nakon povratka u Srbiju

Aleksandar Sale Cvetković, frontmen Tropiko benda, u emisiji "Premijera - Vikend specijal" pohvalio se novim projektom kojim su obradovali publiku, ali i progovorio o porodičnom skandalu kolege Aleksandra Stanimirovića iz "Amadeus benda".

Sale je juče sa kolegama iz benda održao promociju u jednom prijestoničkom klubu, gdej su predstavili dvije nove pesme. Tekstovi su, priznaje, često oslikavali dešavanja iz njegovog privatnog života.

"Kroz karijeru nismo gađali životne momente kroz tekstove, neki ljudi jesu, neki nisu, a kada pogledaš neko bi rekao da sam ispričao cio život svoj kroz muziku, tekstove. Ovaj tekst za "Polovnu robu" sadrži sve što se meni dešavalo u životu, u prošlosti, ali mogu da se pronađem u svakoj našoj pjesmi, jer može svako da se pronađe."

"Svako ima pravo da se povuče"

Poslednjih nedelja, domaća javnost budno prati skandale iz privatnog života Ace Amadeusa. Muzičar ne prestaje da iznosi teške optužbe na račun bivše supruge, na čiju je stranu stala ćerka, koja je oca javno oblatila uzduž i popreko, a nedavno se šuškalo da je muzičar nestao kada se sa jednog nastupa u inostranstvu vratio u Srbiju.

Sale je to kratko prokomentarisao:

"Nestajali smo mi mnogo puta, svi. Svako ima pravo da se povuče u svoj privatni momenat. Svako ima pravo da tihuje, da se malo makne od svijeta, to je legitimna stvar. Mislim da nije ništa ozbiljno i da će se čovjek vratiti."

Tagovi

Aleksandar Cvetković Aleksandar Stanimirović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ