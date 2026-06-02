Vlada Crne Gore dostavila je Ustavnom sudu mišljenje povodom inicijative Unije poslodavaca Crne Gore (UPCG) za ocjenu ustavnosti odredbe Zakona o unutrašnjoj trgovini kojom je ponovo uvedena neradna nedjelja u trgovinskom sektoru, navodeći da ne postoje razlozi za prihvatanje inicijative, prenose Vijesti.

U pitanju je član 35b Zakona o unutrašnjoj trgovini, kojim je trgovinama ponovo zabranjen rad nedjeljom.

U mišljenju Vlade ističe se da osporena zakonska odredba ima legitiman cilj – zaštitu fizičkog i mentalnog zdravlja zaposlenih, ostvarivanje prava na sedmični odmor, unapređenje socijalne sigurnosti, kao i bolje usklađivanje poslovnog i porodičnog života.

„Ova mjera doprinosi očuvanju dostojanstva rada i humanijoj organizaciji radnog vremena zaposlenih“, navodi se u dokumentu dostavljenom Ustavnom sudu, navode Vijesti.

Vlada podsjeća da međunarodni standardi zaštite rada, uključujući konvencije Međunarodne organizacije rada i evropske socijalne standarde, prepoznaju značaj sedmičnog odmora kao važnog segmenta zaštite zdravlja i dostojanstva zaposlenih. Zbog toga smatra da se ne može govoriti o arbitrarnom postupanju zakonodavca niti o nepostojanju legitimnog cilja.

UPCG je početkom aprila podnijela inicijativu za ocjenu ustavnosti člana 35b, navodeći da je zakonodavac ponovio grešku iz 2019. godine i zanemario raniju odluku Ustavnog suda kojom je slično zakonsko rješenje proglašeno neustavnim.

Iz Unije poslodavaca tvrde da je osporena odredba diskriminatorna i da neopravdano ograničava slobodu preduzetništva, te ističu da tokom donošenja zakona nije u dovoljnoj mjeri uvažen socijalni dijalog kroz rad Socijalnog savjeta.

S druge strane, Vlada smatra da činjenica da nijesu prihvaćene preporuke Socijalnog savjeta ne predstavlja kršenje člana 65 Ustava, jer taj član garantuje postojanje socijalnog dijaloga, ali ne obavezuje Skupštinu da usvoji predložene stavove tog tijela.

Neradna nedjelja u trgovinama primjenjuje se od oktobra 2019. godine. Ustavni sud je u januaru ove godine ocijenio da prethodno zakonsko rješenje nije bilo u skladu sa Ustavom, navodeći da narušava slobodu preduzetništva i princip jednakosti pred zakonom, jer pojedinim trgovcima omogućava rad nedjeljom i praznicima, dok je drugima to zabranjeno.