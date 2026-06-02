Kum se povukao iz priče: Pjevač otkrio da neće vjenčati Minu i Kaspera, priznao šta se krije iza svega

Pjevačica Mina Kostić našla se u centru pažnje javnosti nakon što je u nedelju, 31. maja, uz pratnju policije hospitalizovana u bolnici za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević" zbog znakova agresivnog ponašanja. Komšije popularne pjevačice ostale su u šoku, navodeći da je neposredno prije hospitalizacije delovala "unezvjereno" i "kao da nije sva svoja".

Kako se saznaje, pjevačica se bori sa teškim oblikom depresije, a njeno stanje se dodatno pogoršalo zbog razdvojenosti i udaljenosti od njenog vjerenika Kaspera. Kasper inače živi i radi u Americi, a čim je čuo vijesti o njenom narušenom zdravlju, hitno se uputio iz Njujorka na let za Srbiju kako bi bio uz nju.

U jeku ove životne drame, u javnosti su počele da kruže spekulacije o njihovom vjenčanju, a kao glavni kandidat za kuma pominjao se pjevač Goran Vukošić, Minin dugogodišnji prijatelj i kolega. Vukošić je ipak odlučio da stane na put glasinama, demantujući da će on stajati pored mladenaca pred oltarom.

Goran: "Neću biti kum, ali znam ko hoće"

On je objasnio da je do nesporazuma došlo tokom jedne emisije u kojoj je gostovala Kasperova kuma, te je ostao nedorečen.

"Neću biti kum, ali znam ko hoće", jasno je poručio Vukošić.

Pored razjašnjenja oko kumstva, Vukošić se osvrnuo i na Minino zdravstveno stanje. Pjevač nije krio veliku zabrinutost, otkrivši da je i ranije znao da ona ima zdravstvenih problema, ali je istakao da je uvijek bila jaka i da se dobro držala.

Inače, komšije Mine Kostić otkrile su da pjevačica više ne liči na sebe, kao i da je u njenom domu jezivo stanje.

