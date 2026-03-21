U kakvim je odnosima Hari Mata Hari sa vanbračnim sinom? Dobio ga prije 3 decenije sa ljubavnicom

Hari Mata Hari dobio je 1992. godine vanbračnog sina Maka.

Pjevač Hari Varešanović svojevremeno je govorio o ljubavi sa suprugom Jasminkom i djeci koju štiti od znatiželjnih pogleda javnosti.

"Moju Jasminku sam upoznao u Kelnu preko zajedničkih prijatelja. Na početku veze bili smo prilično zbunjeni, poput tinejdžera. Svidjelo mi se što je potpuno nenametljiva. Živimo na relaciji Minhen – Sarajevo. Za rodni grad me vežu djeca iz bivšeg braka – Nađa i Damir. Sa djecom sam prijatelj, dozvoljavam im sve. Trudim se da usvoje neke moje vrijednosti, ali da ipak žive svoj život", pričao je tada Hari.

U Sarajevu, rekao je tada, svaki dan je provodio sa djecom.

"Kad sam u Sarajevu, svaki dan provodimo zajedno. Posebno za svoju djecu znam da pripremim morske specijalitete, poput škampa na buzaru. Svi zajedno, tradicionalno početkom godine, odlazimo na skijanje, najčešće u Kranjsku Goru. Bivšu suprugu smatram jednom od najboljih prijatelja, a Jasminka, kao razumna žena, nema nikakvih problema s tim. Imam i vanbračnog sina Maka. Divno je dijete i viđamo se kad sam u Sarajevu", izjavio je.

Prije nego što se oženio Jasminkom, Hari je bio u braku sa Aidom. Vjenčali su se 1983. godine, kada je on imao samo 19 godina. Ubrzo su dobili ćerku Nađu, mada je Hari rekao da tada nije bio spreman za ulogu oca. Desetak godina kasnije dobili su i sina Damira.

Vijest koja je uzburkala njegov brak isplivala je 1992. godine, kada je otkriveno da Hari ima izvanbračnog sina Maka. Pjevač je jednom prilikom rekao da je tek kada je upoznao sadašnju suprugu 1994. godine shvatio što je prava ljubav, prenosi Kurir.rs