Hari Mata Hari ima tajnog sina: Dobio ga s ljubavnicom, skrivao godinama, a danas kad ga vide odmah znaju ko mu je otac

Mnogi ne znaju da je popularni pjevač svojevremeno dobio vanbračno dijete u zabranjenoj aferi

Izvor: Prva TV/screenshot

Bosanskohercegovački pjevač Hari Varešanović, publici poznatiji kao Hari Mata Hari, osim po dugoj i uspješnoj muzičkoj karijeri, često je bio u centru pažnje i zbog svog turbulentnog ljubavnog života.

Jedna od njegovih najvećih ljubavi dogodila se još u mladosti, kada je imao svega 19 godina. Tada se zaljubio u Aidu, sa kojom se vjenčao krajem 1983. godine. Dvije godine kasnije dobili su ćerku Nađu.

Hari je kasnije priznao da je u tom periodu bio premlad i emotivno nespreman za ulogu oca. Gotovo deceniju kasnije, 1994. godine, u braku sa Aidom dobio je i sina Damira.

Izvor: Prva TV/screenshot

Ipak, tek kasnije je u javnost dospela informacija da je pjevač dvije godine ranije postao otac još jednog sina, Maka, rođenog iz vanbračne veze. Ova priča izazvala je veliki skandal i u velikoj mjeri doprinijela krahu njegovog prvog braka.

Pogledajte kako momak danas izgleda:

Majka Maka Varešanovića, Maja, koja je bila u emotivnoj vezi sa Harijem, svojevremeno je iznijela detalje njihovog odnosa, ističući da je pjevač od samog početka znao za sina, priznao ga i dao mu svoje prezime.

Hari je kasnije otvoreno govorio i o tome da je svoju drugu suprugu, Jasminku, upoznao upravo 1994. godine, navodeći da je tek tada shvatio šta za njega znači prava ljubav.