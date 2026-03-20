Bio na večeri s drugom ženom kad ju je ugledao: Ko je Đina, udovica Čaka Norisa koju smo gledali u Teksaškom rendžeru?

Autor Dragana Tomašević
Poznati holivudski glumac i majstor borilačkih vještina Čak Noris, napustio nas je danas u 86. godine, samo dan nakon hitne hospitalizacije na Havajima.

Ko je Đina, udovica Čaka Norisa koju smo gledali u Teksaškom rendžeru?

Čak Noris je bio prepoznatljiv po svojim ulogama u akcionim filmovima i seriji “Teksaški rendžer”, ali i po vicevima i imidžu nepobjedivog heroja.

Dva puta se ženio, drugi put ženom koja je bila uz njega do samog kraja, Đinom O Keli.

Đina je bivša manekenka i glumica, a sa Čakom Norisom je dobila blizance 2001. godine. Danas je filantropkinja i direktorka organizacije CForce i kopredsedavajuće njihove neprofitne inicijative Kickstart Kids.

Prije toga, Noris je bio u braku sa Dajan Kej Holeček od 1958. do 1989. godine. U porodičnom životu, Gena je bila i maćeha njegovoj djeci iz prethodnih veza, uključujući Majka, Dinu i Erika.

Danas u restoranu, sutra u seriji

Njihova ljubavna priča započela je u Dalasu, gdje je Noris prvi put ugledao Đinu u jednom restoranu, dok je bio na večeri s drugom ženom, i kasnije izjavio da je pomislio kako je “najlepša žena koju je ikada vidio“.

Već narednog dana, Đina je imala manju gostujuću ulogu na setu njegove serije “Walker, Texas Ranger“, što im je omogućilo da se upoznaju.

Nakon susreta na setu, Noris ju je pozvao na večeru iste večeri. Njihov odnos se brzo razvijao, pa ju je ubrzo zamolio da se vrati u Dalas, što je ona i učinila nekoliko nedelja kasnije. Prijateljstvo je ubrzo preraslo u romantičnu vezu, a par se vjenčao otprilike godinu dana kasnije, 28. novembra 1998. godine.

Možda će vas zanimati

