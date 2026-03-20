Umro Čak Noris: Stanje mu bilo danima kritično, izgubio bitku nakon hitne hospitalizacije

Čuveni glumac Čak Noris preminuo je nakon hitne hospitalizacije

Izvor: Mondo / YouTube / WatchMojo

Legendarni majstor borilačkih vještina i glumac Čak Noris, poznat po filmovima poput The Delta Force i Missing in Action — preminuo je, prenosi TMZ.

Prema navodima njegove porodice, umro je u četvrtak ujutru na Havajima, nakon što je bio hitno hospitalizovan. U saopštenju su naveli:

"Sa velikom tugom dijelimo vijest da je naš voljeni Čak Noris iznenada preminuo juče ujutru. Iako bismo željeli da okolnosti zadržimo u privatnosti, znajte da je bio okružen porodicom i da je otišao u miru.“

U objavi se dodaje:

"Živio je život vođen vjerom, svrhom i nepokolebljivom posvećenošću ljudima koje je volio.“

TMZ navodi da je Noris bio hospitalizovan u srijedu ili četvrtak, a njegova smrt djeluje iznenadno. Izvor koji je razgovarao s njim u srijedu kaže da je tog dana trenirao i bio raspoložen i vedar.

Izvor: MWP / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Noris će ostati upamćen po svojim ulogama u akcionim filmovima osamdesetih, kao i po liku teksaškog rendžera Kordela Vokera u seriji "Walker, Texas Ranger" tokom devedesetih.

Izvor: YouTube/screenshot/Mr NorrisVideos

U poslednjim decenijama uglavnom se povukao iz glume, uz tek poneku manju ulogu, poput one u filmu 2The Expendables 2" iz 2012. godine.

Noris je imao crni pojas u više borilačkih vještina, dobio je zvijezdu na Holivudskoj stazi slavnih 1989. godine, a 2010. je postao i počasni teksaški rendžer.

U poslednjim godinama izgubio je nekoliko bliskih osoba, uključujući majku koja je preminula 2024. godine, kao i svoju prvu suprugu, Dajen Holeček, koja je preminula u decembru.