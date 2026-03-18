"Naša soba je prazna": Suzana Jovanović kroz suze o Saši Popoviću, jedno je razara nakon njegove smrti

Suzana Jovanović kroz suze je govorila o smrti supruga Saše Popovića. Prošlo je godinu dana otkako nas je on napustio, a ona je otkrila šta joj najviše nedostaje.

Suzana Jovanović i Saša Popović su važili za jedan od najskladnijih parova domaće javne scene, a intimu su uvijek čuvali za sebe. Ona je sada govorila o njihovom životu i navikama i rekla da joj upravo ti, naizgled mali trenuci, nedostaju najviše.

- Zagrljaj. Što ne mogu više fizički da ga osjetim. Voljeli smo zajedno ujutru da doručkujemo, popijemo kaficu, da vidimo ko šta ima od obaveza. Ako ima emisiju, snimanja kaže mi, ali je uvijek bio sa mnom na telefonu, pokaže mi kakva je energija u Zvezdama Granda. I kad dan prođe uveče kada uđemo u našu sobu, prazna je soba. Prazna. Sve mi to nedostaje. Razgovori sa njim - plačući je rekla Suzana u dokumentarcu o Sašinom životu i dodala:

- Mi nismo bili samo običan bračni par. Imali smo dosta toga zajedno jer smo u istoj profesiji. Uvijek je bilo tema za razgovor, sadržaja, nikada nije bilo dosadno. Fali mi to njegovo: "Sule, idemo sad na ručak, idemo kod Šljive, idemo tamo, ovamo". Bio je tako hiperaktivan, kao da sam ja bila starija, a on mlađi. Umjela sam da ga zaustavim i pitam ga odakle mu toliko energije. Nedostaje mi taj njegov duh vedar i ta energija.

Postala je baka

Podsjetimo, Suzana je 4. marta postala baka kada se njena snajka porodila i na svijet donijela djevojčicu Martu.

- Beba je dobro, sve je prošlo super, lagano se porodila snajka. Beba je super, dobila je čistu desetku, sve je u najboljem redu. Ja sam super, još uvijek su mi pomiješana osjećanja. Tu je malo tuge, malo radosti. Više je radosti nego tuge. Hvala Bogu došao je mali anđeo u naš život i treba da se radujemo - rekla je Suzana nakon što se snajka porodila.



