"Žao mi je, ali morala sam Suzani to da kažem": Ceca o odlasku Saše Popovića, otkrila sve detalje

Autor Dragana Tomašević
0

Svetlana Ceca Ražnatović je nakon održanog koncerta u Loznici, na kojem je gostovao i Vojaž, otkrila detalje razgovora sa Suzanom Jovanović nakon smrti Saše Popovića

Ceca o odlasku Saše Popovića, otkrila sve detalje Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović održala je sinoć koncert u Loznici, na kojem joj se, u jednom trenutku na bini, pridružio i mladi Mihajlo Veruović Vojaž s kojim je izvela duetsku pjesmu.

Pjevačica je nakon koncerta podjelila utiske s medijima, ali se dotakla i bolne teme na godišnjicu Saše Popovića i objave dokumentarca u kojem je pričala da je "jedini nije zabranio nakon Sablje".

Ceca se osvrnula na gubitke u životu, pa se nadovezala na godišnjicu smrti Saše Popovića, te potom na prinovu u njegovoj porodici.

" Teško mi je bilo da shvatim da bivšeg supruga više neću vidjeti, zagrliti, to je mnogo teško. To mi se dešavalo i sa babama, i sa dedama, bol ne prestaje. To sam i Suzani Sašinoj morala da kažem, bol neće prestati, prosto će kao na svakoj rani da izraste krasta, pa ožiljak, al' kad god zagrebeš, to je tanko i boleće. Naučiš da živiš sa tim. Suzana je sad postala baka, srećna je, čule smo se. Drago mi je da joj se tako nešto desilo "kazala je na kraju.

(Blic, MONDO)



