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Aca Lukas napustio Urgentni centar: Završio u bolnici zbog zdravstvenih problema, otkriveno šta se desilo pjevaču

Aca Lukas napustio Urgentni centar: Završio u bolnici zbog zdravstvenih problema, otkriveno šta se desilo pjevaču

Autor Dragana Tomašević
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Pjevač nakon odrađenih analiza pušten kući

Aca Lukas napustio Urgentni centar Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Aca Lukas je nakon zdravstvenih problema pušten kući uz terapiju, nakon obavljenih analiza u Urgentnom centru.

Nakon što je Aca Lukas završio u Urgentnom centru zbog zdravstvenih problema, obavljene su mu sve analize i pretrage nakon kojih je dobio terapiju i pušten je kući.

Pjevaču su ustanovljene EKG promjene, te je nakon pregleda dobio adekvatnu terapiju. Pjevač ima problem sa visokim pritiskom, te su ostale poteškoće u njegovom zdravlju posledica upravo toga.

Aca Lukas je prije dvije godine takođe završio u Urgentnom centru kada je došao sa temperaturom i ostalim tegobama.

- Kao svi građani koji su došli da se požale na zdravstveno stanje i on je predao knjižicu i sačekao u redu. Vidjelo se da mu je jako loše. I pored toga on se ljubazno javio ljudima koji su ga pozdravili - pričao je tada izvor koji se tom prilikom zadesio na licu mjesta.



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Tagovi

Aca Lukas zdravstveni problemi

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