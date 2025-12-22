Dado ne može da sakrije sreću zbog prinove u porodici.

Izvor: Instagram printscreen/ ivonapolumenta

Pjevač Dado Polumenta i njegova supruga Ivona, koja je od njega mlađa 11 godina, uskoro će postati roditelji treći put. Srećne vijesti podijelili su sa pratiocima na društvenim mrežama, gdje su otkrili i pol bebe koju s nestrpljenjem iščekuju.

Dado je zajedno sa suprugom i njihovim ćerkicama u porodičnom domu organizovao popularno otkrivanje pola bebe. Porodica je pripremila tortu, a u trenutku kada su je zajedno presjekli, uslijedilo je pravo oduševljenje, unutra se pojavio plavi fil, koji je pokazao da na svijet stiže dječak.

Vidi opis Dado Polumenta ne može da sakrije sreću: Folker otkrio pol trećeg djeteta sa 11 godina mlađom ženom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen/ ivonapolumenta Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Instagram printscreen/ ivonapolumenta Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Instagram printscreen/ ivonapolumenta Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Instagram printscreen/ ivonapolumenta Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Instagram printscreen/ ivonapolumenta Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Instagram printscreen/ ivonapolumenta Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Skromno, porodično, u domu naših najbližih i punom ljubavi i zagrljaja saznali smo najljepšu vijest. Zahvaljujući najboljoj tetki, koja je napravila ovo predivno iznenađenje, saznali smo pol naše bebe. I na kraju, najviše od svega – zahvalni Bogu na svakom daru, svakom koraku i svemu što dolazi", napisali su oni.

Imaju dve ćerkice

Podsjetimo, pjevač Dado Polumenta (42) uživa u braku sa 11 godina mlađom Ivonom sa kojom ima dvoje djece, ćerkice.