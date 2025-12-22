logo
Dado Polumenta ne može da sakrije sreću: Folker otkrio pol trećeg djeteta sa 11 godina mlađom ženom

Autor Đorđe Milošević
0

Dado ne može da sakrije sreću zbog prinove u porodici.

Dado ne može da sakrije sreću zbog prinove u porodici Izvor: Instagram printscreen/ ivonapolumenta

Pjevač Dado Polumenta i njegova supruga Ivona, koja je od njega mlađa 11 godina, uskoro će postati roditelji treći put. Srećne vijesti podijelili su sa pratiocima na društvenim mrežama, gdje su otkrili i pol bebe koju s nestrpljenjem iščekuju.

Dado je zajedno sa suprugom i njihovim ćerkicama u porodičnom domu organizovao popularno otkrivanje pola bebe. Porodica je pripremila tortu, a u trenutku kada su je zajedno presjekli, uslijedilo je pravo oduševljenje, unutra se pojavio plavi fil, koji je pokazao da na svijet stiže dječak.

"Skromno, porodično, u domu naših najbližih i punom ljubavi i zagrljaja saznali smo najljepšu vijest. Zahvaljujući najboljoj tetki, koja je napravila ovo predivno iznenađenje, saznali smo pol naše bebe. I na kraju, najviše od svega – zahvalni Bogu na svakom daru, svakom koraku i svemu što dolazi", napisali su oni.

Imaju dve ćerkice

Podsjetimo, pjevač Dado Polumenta (42) uživa u braku sa 11 godina mlađom Ivonom sa kojom ima dvoje djece, ćerkice.

