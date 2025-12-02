logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dado Polumenta ponovo postaje otac: Sa 11 godina mlađom ljepoticom čeka treće dijete, a njemu 4. po redu

Dado Polumenta ponovo postaje otac: Sa 11 godina mlađom ljepoticom čeka treće dijete, a njemu 4. po redu

Autor Jelena Sitarica
0

Pjevač Dado Polumenta postaće otac po četvrti put, a njemu i Ivoni će ovo biti treće dijete.

Dado Polumenta ponovo postaje otac: Sa 11 godina mlađom ljepoticom čeka treće dijete, a njemu 4. po redu Izvor: Instagram/ivona_polumenta

Lijepe vijesti u domu pjevača Dada Polumente. Njegova supruga Ivona ponovo je u blagoslovenom stanju, bračnom paru će ovo biti treće dijete.

"Ivona i ovoga puta ima mučnine, kao što je imala i u prethodnim trudnoćama, pa nije isključeno da ponovo bude djevojčica" rekao je izvor blizak porodici za Pink.

Pogledajte još fotografija para:

Inače, Dado je u vezi sa Ana Marijom Kikoš dobio sina Dorijana, pa mu je ovo 4. dijete.

(Pink.rs/MONDO)

Tagovi

Dado Polumenta dijete Otac

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ