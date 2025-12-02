Dado Polumenta ponovo postaje otac: Sa 11 godina mlađom ljepoticom čeka treće dijete, a njemu 4. po redu

Pjevač Dado Polumenta postaće otac po četvrti put, a njemu i Ivoni će ovo biti treće dijete.

Izvor: Instagram/ivona_polumenta

Lijepe vijesti u domu pjevača Dada Polumente. Njegova supruga Ivona ponovo je u blagoslovenom stanju, bračnom paru će ovo biti treće dijete.

"Ivona i ovoga puta ima mučnine, kao što je imala i u prethodnim trudnoćama, pa nije isključeno da ponovo bude djevojčica" rekao je izvor blizak porodici za Pink.

Pogledajte još fotografija para:

Inače, Dado je u vezi sa Ana Marijom Kikoš dobio sina Dorijana, pa mu je ovo 4. dijete.

(Pink.rs/MONDO)