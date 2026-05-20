Ovaj pevač ima zdravstveni problem od rođenja: Sad priznao sa čime se bori celog života

Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Pevač Milanče Radosavljević otkrio je u emisiji "Amidži šou" da ima od rođenja problem sa šakama, te da zbog tog urođenog problema nikad nije mogao da nauči da svira harmoniku.

- Da li je tačno da zbog problema sa rukama niste mogli da nađete nijednog profesora koji bi mogao da vas nauči da svirate harmoniku? - pitao je Ognjen.

- Da, nažalost, moja sudbina je takva kakava jeste, bio je jedan jedini profesor u Obrenovcu, on je bio mlad profesor, rodio sam se tako u izbeglištvu, to su posledice rata, tvrdim da u vreme rata ima mnogo ljudi koji nisu načisto - rekao je Milanče.

Prošao kroz pakao

Milanče Radosavljević decenijama unazad važi za jednog od najvoljenijih pevača u čitavom regionu. Često ističe da njegov put nije bio lak, a jedna situacija koja mu se svojevremeno dogodila ostala mu je u sećanju i danas.

- Ja sam na početku imao tremu zbog takvih dešavanja... Kada sam imao 19 godina jedna pijanica me je izmaltretirala tako da nisam mogao da spavam sledeća 3 dana. Samo sam razmišljao kako moram da ga ubijem, jer me je oterao u ludilo. Ozbiljno su me maltretirali. Mada, onda kasnije sam počeo da se navikavam i sve mi je to postalo smešno - rekao je prvo.

- Onda je jednom tuča sa lancima u kafani izbila i svi su se razbežali. Međutim, ja sam morao da ostanem pored pojačala i da čuvam instrumente, jer sam ja dao sve što imam u taj razglas i harmoniku - kazao je potom Radosavljević.

Na jednom veselju je pevao čak 15 sati, a, kako navodi, jedva je izvukao živu glavu.

- Moraš da se navikneš na te stvari. Bilo je jednom kada sam svirao i kada sam na kraju morao sve iz džepa da izvadim. Ja sam pevao mladencima od 9 sati ujutru, pa do 12 noću. Nisam imao pauzu, samo za toalet. Oko 12 sati su svi već gosti otišli i ostala su samo 3 pijanca. Oni bi me maltretirali do prekosutra. Ja sam tu prekinuo jer nisam više mogao - rekao je on.