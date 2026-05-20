Vlada je prekinula socijalni dijalog i nema sluha za zahtjev sindikata koji traže usvajanje Opšteg kolektivnog ugovora (OKU) i povećanje plata svim zaposlenima, zbog čega će Unija slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG) organizovati protest 5. juna u Tivtu. Protest je zakazan istovremeno kad se u tom gradu održava Samit Evropska unija (EU) – Zapadni Balkan, gdje će se okupiti zvaničnici svih zemalja EU, prenose Vijesti.

“Unija slobodnih sindikata Crne Gore kao odgovorna, principijelna i odlučna organizacija je juče na sjednici Izvršnog odbora, koji ima ovlašćenje Glavnog odbora kao najvišeg organa da donosi odluke o daljim aktivnostima, uvjereni u opravdanost naših zahtjeva, činjenicu da država ima novca za sve, samo ne za povećanje zarada zaposlenima, nošeni činjenicom koje ukazuju da smo u dosadašnjem procesu obmanuti, jednoglasno smo odlučili da ćemo 5. juna 2026. godine organizovati protestno okupljanje u Titu”, poručila je na današnjoj konferenciji za medije zamjenica generalnog sekretara USSCG Ivana Mihajlović.

Iz USSCG će istovremeno uputiti protestnu notu Evropskoj komisiji, ali i Kancelariji Evropske unije u Crnoj Gori, da ukažu na nespremnost Vlade da stavi potpis na OKU zbog čega su u pitanje dovedena osnovna prava iz rada i po osnovu rada, za preko 100.000 zaposlenih, prenose Vijesti.

“Ukoliko do dana održavanja sjednice Socijalnog savjeta koja je planirana za 10. jun ne bude došlo do potpisivanja novog OKU i povećanja obračunske vrijednosti koeficijenta, Unija slobodnih sindikata će preispitati i najvjerojatnije donijeti odluku o daljnjem učešću u radu bipartitnih i tripartitnih tijela u kojima se vodi socijalni dijalog”, kazala je Mihajlović.

Sindikati su tražili potpisivanje OKU i povećanje osnovne vrijednosti koeficijenta sa 90 na 100 eura, sa čime nisu bili saglasni Vlada i poslodavci. Opšti kolektivni ugovor je prestao da važi na praznik rada 1. maja.