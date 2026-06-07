Andrija Jo hitno operisan, sve je počelo kao prehlada: "Učaurena lopta u glavi, ljekovi ne mogu da dopru"

Influenser i pjevač, Andrija Jović (Andrija Jo), zabrinuo je pratioce na društvenim mrežama kada je objavio fotografije iz bolničkog kreveta.

Izvor: Instagram printscreen /andrijajo

Andrija Jo je i prošle godine imao problema sa zdravljem tokom ljetovanja u Crnoj Gori, a sada je podijelio zastrašujuće detalje zdravstvene agonije kroz koju je prolazio u prethodne dvije nedelje.

Kako je objasnio, sve je počelo kao "klasična virus prehlada" za koju je uzimao antibiotsku terapiju koju mu je prepisao ljekar. Međutim, situacija se ubrzo drastično zakomplikovala.

- Posle 5 dana meni je postalo gore i krenulo je da mi se zatvara grlo sa jedne strane i nisam mogao više da gutam ni jedem - požalio se influenser, pokazujući tom prilikom i debeli štos ljekarskih izvještaja sa raznih pregleda i testova.

Uprkos tome što je potražio pomoć ORL specijaliste i primao jake antibiotske injekcije i kortikosteroide, stanje mu se iz dana u dan samo pogoršavalo, a terapija nije pomagala. Uplašen i u neizdrživim bolovima, Andrija Jo je obišao više različitih bolnica kako bi čuo mišljenja stručnjaka, da bi mu na kraju skener vrata i glave otkrio dijagnozu.

Pogledajte njegove objave:

- Od "obične virusne prehlade" se meni stvorila ova učaurena lopta sa gnojem u glavi do koje nisu mogli da dopru antibiotici i morali su danas da mi isijeku, otvore i očiste - napisao je on uz fotografiju svog skenera na kojem se jasno vidi problematična promjena.

Nakon preživljene agonije, Andrija Jo je priznao da je dao "brdo para" na privatne bolnice, pa ih je promijenio čak četiri, ali da su mu problem na kraju uspješno riješili u Kliničkom centru. Oglasio se fotografijom na kojoj prima infuziju, ističući da je izuzetno zahvalan tamošnjim ljekarima, i da se već par sati nakon intervencije osjeća mnogo bolje.

Za kraj, influenser je istakao da je sada dobro. On je poručio da, pričajući o svom iskustvu, želi da pomogne i ukaže šta treba da rade svi oni koji bi se eventualno našli u sličnoj, nimalo naivnoj situaciji.