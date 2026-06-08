Podnosioci krivične prijave smatraju da bi insistiranje isključivo na međunarodnoj pravnoj pomoći moglo dovesti do pasivizacije institucija i daljeg nastanka štete, pišu Vijesti.

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Dio zaposlenih u Radio-televiziji Crne Gore (RTCG) podnio je Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT) u Podgorici dopunu krivične prijave protiv predsjednika Savjeta RTCG Veselina Drljevića, tvrdeći da postoje osnovi sumnje u zloupotrebu prava intelektualne svojine, ali i širi obrazac djelovanja koji je, kako navode, doveo do finansijske štete i narušavanja integriteta Javnog servisa.

Podnosioci prijave podsjećaju da su prethodno obavještavali Etički komitet i Etički odbor Univerziteta Crne Gore o navodnom plagiranju doktorske disertacije Veselina Drljevića, ali da njihove inicijative nisu razmatrane zbog činjenice da je doktorat stečen u inostranstvu.

Kako navode, ODT ih je još u septembru 2025. godine obavijestio da je po prijavi iz januara iste godine formiran predmet Kt.br. 138/25, te da je upućena urgencija pravosudnim organima Srbije radi pribavljanja dokumentacije potrebne za nastavak istrage, prenose Vijesti.

Podnosioci krivične prijave smatraju da bi insistiranje isključivo na međunarodnoj pravnoj pomoći moglo dovesti do pasivizacije institucija i daljeg nastanka štete.

"Mi smo dali na uvid Drljevićev 'doktorat' i podastrli dokaze. Poređenjem originalnog dokumenta našeg Ministarstva turizma (dostavili smo) i tobožnjeg doktorata Veselina Drljevića jasno se vidi prepisivanje. Za takvo viđenje i spoznaju, prepisivanja nije logično tražiti mišljenje onih koji su nelegitiman dokument proglasili originalnim. Dakle, opravdano sumnjamo da će institucija koja je Veselinu Drljeviću omogućila doktoriranje uz prepisivanje 32 strane Master plana crnogorskog turizma iz 2008, uredno śeckanih , ćirlizovanih i ekaviziranih, pohitati da dostavi dokaz koji bi ukazali na njihovu proceduralnu aljkavost", navodi se u dopuni prijave.

Oni tvrde da je Drljević, koristeći akademsku titulu stečenu na osnovu, kako navode, plagiranog rada, izabran za člana Savjeta RTCG, a potom i za nj1egovog predsjednika, pišu Vijesti.

Prema njihovim navodima, upravo je Savjet RTCG pod Drljevićevim rukovodstvom donio odluke koje su omogućile reizbor Borisa Raonića za generalnog direktora RTCG 1. juna 2023. uprkos, kako tvrde, očiglednom neispunjavanju zakonskih uslova.

Podnosioci prijave podsjećaju na više presuda sudova, ali i na mišljenje Agencije za sprječavanje korupcije (ASK) iz marta 2024. godine, u kojem je ocijenjeno da je postupak imenovanja Raonića predstavljao ugrožavanje javnog interesa i mogao uticati na narušavanje integriteta RTCG.

ASK je tada zaključila da su članovi Savjeta RTCG morali znati da Raonić nije mogao imati propisanih deset godina radnog iskustva u odgovarajućem stepenu stručne spreme, s obzirom na to da je diplomirao 2018. godine.

Agencija je preporučila Savjetu RTCG da preispita odluke o imenovanju generalnog direktora i ubuduće donosi odluke na način koji neće izazivati sumnju u korupcijske rizike.

Podnosioci prijave navode i da RTCG nije postupila po preporuci ASK-a, te podsjećaju da je Agencija o slučaju obavijestila Skupštinu Crne Gore, Specijalno državno tužilaštvo i Upravu za inspekcijske poslove.

"ASK je iskoristila sve mehanizme koji su joj bili na raspolaganju", citiraju podnosioci dio kasnijeg saopštenja Agencije iz novembra 2025. godine.

U dopuni prijave podsjeća se i na dvije ranije krivične prijave podnesene tokom avgusta i oktobra 2024. godine protiv Drljevića, pojedinih članova Savjeta RTCG, Borisa Raonića i dijela pravne službe RTCG.

Podnosioci prijave tvrde da sve prijavljene radnje predstavljaju kontinuitet nanošenja finansijske štete Javnom servisu i ugrožavanja profesionalnog integriteta zaposlenih.

"Sve ove stavke - nanošenje štete uz sticanje koristi, smatramo kao djelovanje organizovane kriminalne grupe, po dovoljnom broju stavki kako je ono opisano u Krivičnom zakoniku“, navodi se u dopuni prijave.

Oni dodatno ukazuju da je menadžment RTCG u periodu na koji se prijava odnosi raspolagao sa oko 100 miliona eura javnog novca, te izražavaju sumnju u zakonitost donošenja pravilnika o raspodjeli stanova i ugovora o izgradnji i ustupanju poslovnog prostora u zgradi RTCG, najavljujući da bi i ti slučajevi mogli biti predmet posebnih prijava, prenose Vijesti.

"Stoga, molimo Vas da rad tužilaštva sinhronizovano proširite i dinamizirate (nadamo se uz saradnju drugih državnih institucija) shodno opasnosti po društveni interes koji očigledno, na dnevnoj bazi proizvodi samozvani docent Drljević ( ne više samo upitnog akademskog integriteta ) i osobe iz njegovog menadžerskog okruženja.

Ne želeći da ovo shvatate kao pretenciozno miješanje u tuđi posao i ubrzavanje procesa, mislimo da je ovo obraćanje potpuno u skladu i sa laički prihvaćenim ,, Spora pravda, gotova nepravda’’, ali i sa građanskom i profesionalnom obavezom po članu 386 KZCG ( neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca)", zaključuju podnosioci krivične prijave.

Potpisnici krivične prijave su Srđan Čović, Časlav Vujotić i Mladen Vukčević, pišu Vijesti.