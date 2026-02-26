logo
Ovo je Cecina omiljena pjesma: Malo ko je očekivao da je hit ovog izvođača njen favorit

Autor Ana Živančević
0

Svetlana se oduševila kada je čula svoju omiljenu pjesmu.

Ovo je Cecina omiljena pjesma: Malo ko je očekivao da je hit ovog izvođača njen favorit Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović mnoge je iznenadila kada je otkrila koja joj jeomiljena pjesma. Naime, Ceca je u svojoj emisiji ugostila pjevača Emira Brunčevića, a on se u jednom trenutku latio mikrofona.

Emir je zapjevao numeru "Samo će me majka žaliti", koju u originalu izvodi Hakala, a Ceca se obradovala kada je čula ove stihove.

Nakon što je Brunčević završio sa pjevanjem, Ceca mu je prišla i rekla:

"Pa dobro, Emire, je l' hoćeš da ja ovdje presiječem vene? Vidi, on se naježio, oči mu pune suza! Dobro mi došao! Pa otkud ti znaš da je ovo moja omiljena pjesma? Neke ptičice ti dojavile?".

Mnoge je iznenadilo to što je baš ovo njena omiljena pjesma, a kako je Ceca reagovala na Emirovo izvođenje.

Izvor: Nova/ MONDO

Ceca Ražnatović omiljena pjesma

