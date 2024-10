"Preko noći smo postali stranci": Jovana priznala da je razvod od Saleta Tropika njen "životni poraz"

Pjevačica Jovana Pajić o razvodu od pjevača s kojim ima dvije ćerke

Izvor: Instagram/printscreen/jovana___pajic/greenoffice

Pjevačica Jovana Pajić prije nekoliko godina se razvela od supruga i kolege Aleksandra Cvetkovića, poznatijeg kao Sale Tropiko.

Par ima dvije ćerke zajedno, a pjevačica je otkrila da je uz njihovu pomoć uspješno i prebrodila rastavu.

"Nisam se udala da bih se razvela, nisam to željela, pa mi je to bio životni poraz. Pitala sam se da li je moguće da nisam uspela da održim zajednicu, a s druge strane bila sam svjesna da venem pored tog čovjeka... Bilo mi je žao i sebe, to mi je bio najgori period u životu", rekla je Jovana i dodala da su razlike između njih postale nepremostive:

"Najteže mi je pala činjenica da se mi više nismo razumjeli. Niko nikog nije slušao, samo smo se nadjačavali, počeli smo da umanjujemo osjećanja onog drugog. Dešavalo se da mu kažem: 'Ne volim te', a on je bio u fazonu: 'Šta ti znaš da li ti mene voliš ili ne. Ti ne znaš šta pričaš'. Povrjeđivalo me je sve to, potpuno smo izgubili dodir s realnošću, preko noći smo postali stranci...".

Pajićeva priznaje da je imala strahove, ali je uspjela da ih prevaziđe uz pomoć svojih naslednica.

"Naravno da sam se bojala, ali što bi rekla jedna moja prijateljica: 'I moje dno je imalo podrum, a ja sam bila u tom podrumu'. Bila sam sigurna da će mi, ako nešto ne uradim, sledeća stanica biti Klinički centar. Da nisam imala ćerke, možda ne bih imala motiv da bilo šta učinim, već bih pustila da se razbolim ili iskopnim. One su bile moja snaga, zbog njih sam uspjela da presiječem", rekla je pjevačica i otkrila da je s bivšim suprugom ostala u dobrim odnosima:

"Ja sam razumna osoba i nikada sebi ne bih dozvolila da se ta toksična komunikacija nastavi i posle braka. Sale i ja smo radili na tome da ostanemo prijatelji posle svega".