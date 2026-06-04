Lider Sjeverne Koreje Kim Džong Un najavio je novo širenje nuklearnih kapaciteta države, poručivši da proizvodnja materijala za nuklearno oružje mora da raste kako bi zemlja odgovorila na "sve veće bezbjednosne prijetnje".

Izvor: X/@Sputnik_India

Sjevernokorejski lider Kim Džong Un pozvao je na "eksponencijalno" proširenje nuklearnog arsenala zemlje tokom posjete novoj fabrici za proizvodnju nuklearnog materijala, izvijestila je u četvrtak državna novinska agencija (KCNA).

Kim je rekao da je proizvodni kapacitet za nuklearni materijal namijenjen oružju dostigao više nego dvostruko veći nivo u odnosu na prethodni tokom poslednjih pet godina i naložio zvaničnicima da dodatno povećaju proizvodnju kako bi se ostvarili dugoročni strateški ciljevi.

Tokom posjete upoznat je sa novim proizvodnim procesima koji uključuju napredniju tehnologiju, a razmatrani su i trenutni proizvodni ciljevi i budući planovi, prenela je KCNA.

Fotografije koje su objavili državni mediji prikazuju Kima kako prolazi između redova cilindrične opreme unutar postrojenja, što bi, prema mišljenju pojedinih analitičara, moglo da ukazuje da se objekat nalazi u glavnom nuklearnom kompleksu zemlje.

Kim Jong Un Orders Massive Nuclear Build Up



North Korean leader Kim Jong Un says plans to expand the country's nuclear forces have now been finalized, signaling an "exponential" increase in Pyongyang's nuclear capabilities.



Source: NK Newspic.twitter.com/mV4XY1Lr1R — Defence Index (@Defence_Index)June 4, 2026

On je izjavio da je proširenje kapaciteta bilo neophodno zbog, kako je naveo, pogoršanja bezbednosnih pretnji i dugotrajnog sukoba sa "najžešćim neprijateljima", te je potvrdio politiku zemlje usmerenu na jačanje nuklearnog odvraćanja.

KCNA je izvestila da je istog dana održan važan konsultativni sastanak o jačanju nuklearnih snaga, na kojem je Kim iznio smjernice za ubrzano kvalitativno i kvantitativno širenje sjevernokorejskog nuklearnog arsenala. Zemlja je utvrdila prioritete i zaštitne mjere za sprovođenje "ambicioznog budućeg plana osmišljenog za jačanje nuklearnih snaga naše države eksponencijalnom brzinom", prenijela je KCNA Kimove riječi.

"Ovo je istorijski događaj koji predstavlja prekretnicu u brzom unapređenju naših nuklearnih sposobnosti", dodao je.

Nuklearni objekat koji je Severna Koreja predstavila bio je postrojenje za obogaćivanje uranijuma, izjavio je zvaničnik Združenog generalštaba Južne Koreje na brifingu u Seoul.

Kim Jong-un inspects new nuclear materials production factory



During the inspection, Kim reviewed new production lines built with advanced technology.



The country's nuclear materials production capacity has doubled in five years, KCNA said.

pic.twitter.com/4pj8adItn1 — Sputnik India (@Sputnik_India)June 4, 2026

Analitičari smatraju da je Kimova posjeta vjerovatno imala za cilj jačanje pregovaračke pozicije Sjeverne Koreje uoči mogućeg diplomatskog angažmana, kao i opravdavanje ubrzanog razvoja njenog nuklearnog programa.

S obzirom na to da su iranske zalihe obogaćenog uranijuma ključna tema u tekućim pregovorima između Iran i SAD, Pjongjang, kako se čini, "namjerno pokazuje" svoje rastuće nuklearne kapacitete kako bi poslao poruku da denuklearizacija nije predmet pregovora sa Vašingtonom, ocenio je Jang Mo Jin, bivši predsjednik Univerziteta za sjevernokorejske studije.

Pjongjang se povukao iz "Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons 1993. godine" i od tada je izveo šest nuklearnih proba, kao i desetine testiranja balističkih raketa, od kojih neke, prema procjenama stručnjaka, mogu da dosegnu teritoriju Sjedinjenih Država.

Ovaj vojni program doveo je Sjevernu Koreju pod stroge sankcije Sjedinjenih Država. Uprkos pritiscima Vašingtona i njegovih saveznika, Pjongjang je 2022. godine proglasio da je status zemlje kao nuklearne sile "nepovratan".

Država svoj nuklearni arsenal, koji se procjenjuje na nekoliko desetina bojevih glava, smatra garancijom opstanka i zaštitom od bilo kakvog pokušaja invazije na njenu teritoriju ili rušenja režima.

Sjeverna Koreja je ove godine sprovela osam raketnih testiranja, što bi, prema mišljenju analitičara, moglo da odražava nastojanja Pjongjanga da iskoristi slabljenje međunarodnih normi kako bi dodatno učvrstio svoj status nuklearne sile.