Jedine farmerke koje ćete nositi ovog ljeta: Džins trenerke su novi modni hit

Džins trenerke su postale neočekivani hit u modnom svijetu jer savršeno kombinuju izgled klasičnog teksasa sa udobnošću trenerke.

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Za razliku od jeggings modela od prije desetak godina, današnje verzije džins trenerki izgledaju daleko realističnije.

izgledaju daleko realističnije. Ovaj komad se uklapa u različite stilove – od street style kombinacija sa patikama i blejzerom, do boho varijanti sa kimono jaknama i sandalama – pa je postao jedan od najudobnijih i najsvestranijih trendova sezone.

Najnoviji trend spaja izgled klasičnog teksasa sa udobnošću trenerke – modeli od pamuka ili tencel materijala, izgledaju kao prave farmerke, a nose se kao najudobniji laundžver.

Farmerke-trenerke su postale neočekivani hit u modnom svijetu jer kombinuju izgled klasičnih farmerki sa udobnošću trenerke. Najpoznatiji model je Rag & Bone Miramar, koji je pokrenuo trend zahvaljujući printu koji imitira rajsferšlus, dugmad i zakivke.

Kako nositi ovakve farmerke? Najčešće se kombinuju sa blejzerom i patikama za urbani dnevni look, ili sa sandalama i laganom košuljom za ljetni večeri.

U street style varijantama često se viđaju uz oversized džempere i torbe, jer daju balans između ležernog i sofisticiranog.

Za one koji vole boho estetiku, džins trenerke se lako uklapaju uz kimono jakne i kožne sandale, dok minimalistkinje biraju monohromatske kombinacije sa belim majicama i jednostavnim aksesoarima. Upravo ta fleksibilnost – da izgledaju kao farmerke, a da se nose kao trenerke – čini ih jednim od najudobnijih trendova sezone.