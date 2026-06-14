Ubijena jedna osoba u selu kod Prizrena.
Danas prijepodne ubijena je jedna osoba u selu Kobaj kod Prizrena na Kosovu i Metohiji, piše „Koha“. Portparol policije Kosova za region Prizrena Šaćir Bitići potvrdio je da se ubistvo dogodilo prijepodne i da je slučaj prijavljen policiji oko 11.50 časova.
Sukob je izbio između dvije porodice koje su međusobno u rodbinskim vezama. Tokom svađe i sukoba korišćeno je hladno oružje.
„Usljed povreda nanesenih oštrim predmetom (nožem), život je izgubio muškarac star 27 godina“, izjavio je Bitići.
Osumnjičeni, kao i članovi njegove porodice, privedeni su u Policijsku stanicu u Prizrenu.
Istraga je u toku.