Ubijena jedna osoba u selu kod Prizrena.

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Danas prijepodne ubijena je jedna osoba u selu Kobaj kod Prizrena na Kosovu i Metohiji, piše „Koha“. Portparol policije Kosova za region Prizrena Šaćir Bitići potvrdio je da se ubistvo dogodilo prijepodne i da je slučaj prijavljen policiji oko 11.50 časova.

Sukob je izbio između dvije porodice koje su međusobno u rodbinskim vezama. Tokom svađe i sukoba korišćeno je hladno oružje.

„Usljed povreda nanesenih oštrim predmetom (nožem), život je izgubio muškarac star 27 godina“, izjavio je Bitići.

Osumnjičeni, kao i članovi njegove porodice, privedeni su u Policijsku stanicu u Prizrenu.

Istraga je u toku.