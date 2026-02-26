logo
Milica Todović slikom napravila pometnju: Dok žena njenog oženjenog partnera pravi haos, ona pokazala koga voli

Milica Todović slikom napravila pometnju: Dok žena njenog oženjenog partnera pravi haos, ona pokazala koga voli

Autor Jelena Sitarica
0

Milica Todorović je poslednjom objavom razniježila svoje pratioce.

Milica Todović slikom napravila pometnju: Dok žena njenog oženjenog partnera pravi haos, ona pokazal Izvor: KURIR TELEVIZIJA/printscreen

Milica Todorović i dalje je glavna tema javnosti i medija zbog svega što se saznalo nakon njenog porođaja. Podsjetimo, samo tri dana nakon što je postala majka, malo nakon što se prvi put pojavila fotografija sa proslave rođenja na kojoj se vidi kako izgleda partner kog krije mjesecima, oglasila se i njegova navodna supruga koja je iznijela niz stravičnih tvrdnji. 

Podsjetite se fotografija sa proslave:

Podsetimo, kako je pisao Kurir, Lj. M. je tada rekla da se njen suprug nakon proslave vratio u njen krevet, kao i da je razgovarala sa Milicom, ali da je pjevačicu zanimalo samo kada će se razvesti. Lj. M. je iznijela tvrdnje i da smatra da njen suprug laže i nju i Milicu, kao i da joj nije davao razvod. 

Nakon haosa u javnosti, oglasila se i Milica koja je zamolila za mir u osjetljivom periodu, te istakla da je od stresa izgubila i mleko.

Izvor: Instagram/milicatodorovicofficial

Napade na pjevačicu mnogi su osudili, a nakon što je izašla iz porodilišta, Milica se ne može vidjeti u javnosti, a u stanu joj pomažu najmiliji. 

Izvor: Instagram printscreen

Ona se sada oglasila i na Instagramu gdje je podijelila nježnu objavu na kojoj se vide mama i beba vjeverica, čime je jasno pokazala koliku ljubav ima prema sinu Bogdanu. 

milica todorović objava instagram

