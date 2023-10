AKO IMA PROBLEM, TO TREBA SVI DA ČUJU! Marija stavila tačku na odnos s Karleušom - Nije mi pružila podršku!

Marija Šerifović progovorila je o odnosu s Jelenom Karleušom s kojom je nekada bila u veoma dobrim odnosima.

Izvor: YouTube/Printscreen/Zvede Granda

Marija Šerifović i Jelena Karleuša bile su veoma bliske prijateljice, pogotovo tokom perioda snimanja "Zvezda Granda", kada su zajedno bile u žiriju. Nakon što je Karleuša napustila ZG ostale su u dobrim odnosima, a sada se njihovo prijateljstvo, kako se priča, poljuljalo. Sve je počela kada je Karleuša koja prati oko 40 ljudi na Instagramu odlučila da sa liste skine Mariju.

Nakon devet godina iščekivanja novog albuma Marije Šerifović, prije nekoliko dana pjevačica je objavila čak osam pjesama, što je izazvalo pravu buru među oduševljenim slušaocima. Ni sama ne krije sreću i uzbuđenje zbog toga, te je progovorila o novom albumu, ali i Karleuši.

"Album je posljednji izašao 2014. ali svi i te kako dobro znamo da su se u 2015. dešavali singlovi koji su, rekla bih, bili jednako značeni i jednako uspješni kao i album. Ali bio je red nekako za album i ja sam se radovala tome i ispostavilo se, šta se ispostavilo, da se to sve ljudima sviđa", rekla je pjevačica i dodala:

"Drago mi je što se kolegama sviđa. Ova narodnjačka strana je prigrlila pesmu 'Moj grad', ove moje kolege iz moje primarne branše pop muzike su prigrlile i 'Drugačiju', 'Pola sunca', 'Idi dok te volim'... Tako da sam ja jedno stvarno srećno dete".

Mnoge Marijine kolege čestitale su joj na uspjehu, ali da li joj se javila Jelena Karleuša?

"Nije se javila, pretpostavila sam da će te me to pitati. Da zauvek stavim tačku na to, ja sam Jelenom Karleušom nemam ni najmanji problem. Ako ga ona ima mislim da to treba svi da čujemo", rekla je pevačica.

Novinar ju je potom upitao da li je pružila podršku za njene albume - "Ja mislim da su neke druge stvari u životu za pružanje podrške daleko važnije od našeg posla", odgovorila je pjevačica prisutnim medijima.