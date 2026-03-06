Đokovići od nje kupili vilu sa kristalnim lusterom u kokošarniku: Slavna Srpkinja sad prodaje još luksuzniju vilu

Elena Karaman je, nakon dvije godine ulaganja, odlučila da proda impozatno imanje u Provansi

Izvor: Ig elenakaraman.essence

Dizajnerka enterijera i namještaja, Elena Karaman, oglasila se na svom Instagram profilu podijelivši kadrove sa svog impozantnog imanja u Provansi u Francuskoj.

Kako je sama otkrila, na ovom nekretnini radila je pune dvije godine, a sada je konačno završena.

Elena ponosno ističe da je vila spremna za nove vlasnike, iako postoji mogućnost i da je zadrži u okviru svog ličnog portfolija, makar na neko vrijeme.

"Kakav uzvišeni Božiji dar je mogućnost kreativnog izražaja. Posle dvije duge godine nastajanja ova nekretnina u okviru mog property developing portfolija je konačno gotova. Kakvo neprocjenjivo i dragocjeno iskustvo", započela je Elena.

Potom je nastavila:

"Učenje prepuštanju, i otpuštanju istrajavanju i savladavanju prepreka u zemlji punoj izazova u poslu koji je okosnica moje kreative. Bez tima koji razumije, rečeno i neizrečeno.. Bila je ovo jedna zanimljiva pustolovina iz koje sam izašla obogaćena za spoznaju da mogu sve kao solo ratnica i ne moram ništa.. I nadasve da trava nije uvijek zelenija sa druge strane. Beskrajna zahvalnost zemlji mog rođenja u kojoj je sve pitkije, lakše. Ova nekretnina spremna je za svoje buduće vlasnike. A možda ipak ostane u okviru ličnog portfolija, na neko vrijeme... onoliko kratko, koliko moja gipsy, nomadska duša može da se smjesti u mjesto. Provansa, Francuska" - napisala je Elena Karić.

Prethodnu vilu prodala Đokovićima

Interesantno je da je prethodnu nekretninu, o kojoj se mnogo pričalo u javnosti, prodala navodno upravo porodici Đoković.

Riječ je o prelijepoj vili na Kosmaju u kojoj je nekada živela sa Jugoslavom Karićem tokom braka. Ovo imanje, osim što ljepotom oduzima dah, mnogima je bilo posebno zanimljivo i zbog luksuznog kokošinjca koji je tamo sagradila Elena, a koji je čak imao i kristalni luster.

Malo je riječi da su ljudi bili u šoku kada si videli kako to sve izgleda, a sudeći po reakcijama, mnogima se i dopalo što su koke imale specijalan tretman.

Ova porodična kuća Đokovića ima više od 400 kvadrata i građena je od materijala među kojima dominiraju kamen i drvo.

Bivša vlasinica podijelila je jednom prilikom nekoliko fotografija koje otkrivaju kako iznutra izgleda ovaj objekat.