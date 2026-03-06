Kristijan Bejl na premijeri sa ženom Srpkinjom zbog koje se odrekao majke: Otkačio "lažne svetice" i blista kraj Sibi

Kristijan Bejl i supruga Sibi Blažić prošetali su crvenim tepihom u Njujorku na premijeri filma The Bride, što je bilo prvo zajedničko pojavljivanje para nakon dužeg vremena.

Izvor: Jamie McCarthy / Getty images / Profimedia

Kristijan Bejl (52) i njegova supruga Sibi Blažić (55) proveli su veče u Njujorku na premijeri njegovog novog filma "The Bride", a javnost je, nakon dužeg vremena, mogla da vidi i njegovu lijepu suprugu Sibi Blažić.

Pogledajte trejler za novi Bejlov film:

The Bride! Izvor: YouTube

Njih dvoje prošetali su crvenim tepihom u elegantnim svedenim kombinacijama, ne skidajući osmijeh sa lica, a par je još jednom pokazao da je njihova ljubav jaka kao i prvog dana.

Inače, njihov brak važi za jedan od najskladnijih u Holivudu, uprkos izazovima koje su morali da prebrode na početku veze.

Izvor: Nancy Kaszerman / Zuma Press / Profimedia

Sibi, punim imenom Srboslava Blažić, američka je agentkinja i bivša manekenka srpskog porijekla. Njeni roditelji, otac Slobodan i majka Nadežda, krajem šezdesetih godina emigrirali su iz Beograda u Sjedinjene Američke Države.

Međutim, nakon što je uplovila u odnos sa Bejlom, a naročito nakon što su uplovili u brak, Sibi je postala omražena snaja u porodici. Tome su "kumovale" majka i sestra glumca kojima se nije dopadalo to što je Srpkinja, a čak su je optuživale da je ona kriva što im Kristijan više ne daje novac.

Nakon više svađa, glumac je presjekao veze sa majkom i sestrom, a one su u jednom trenutku javno govorile da ne znaju kako izgledaju Bejlova djeca.

Istina je malo potom izašla na vidjelo - majka i sestra su ga koristile, te izvlačile ogromne sume novca, što je dozlogrdilo glumcu, a nakon što su, kako su pisali strani mediji "lažne svetice raskrinkane", niakda se više nisu oglašavale u javnosti.

Inače, Kristijan Bejl je u intervjuu za Sydney Morning Herald 2012. godine otkrio da se zbog brojnih razvoda u sopstvenoj porodici nikada nije planirao ženiti - sve dok nije upoznao Sibi.

Par se vjenčao 2000. godine i imaju dvoje djece: ćerku Emelin, i sina Luku (11), rođenog 2014. godine. Djeca su se pojavila u Marvelovom filmu "Thor: Love and Thunder" iz 2022, u kojem je Bejl glumio negativca Gora. Sibi je u nekoliko navrata učestvovala i u Bejlovim filmskim projektima – bila je kaskaderka u filmu "The Dark Knight Rises" iz 2012, poslednjem nastavku Bejlove trilogije o Betmenu, kao i u trkačkoj drami "Ford v Ferrari" iz 2019.

"Sve u životu dugujem njoj. Ona je izuzetna i snažna žena", rekao je jednom prilikom Bejl o svojoj supruzi. Prema pisanju stranih medija, glumac je čak insistirao da njihova djeca nauče srpski jezik, a porodicu se ponekad može videti i u crkvi Svetog Ilije u Los Anđelesu.