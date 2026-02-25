Zajedno sa bivšim mužem i dečkom u liftu: Porodica Elene Karaman slavila do jutra, tu su i Verica i Veljko

Na proslavi rođendana sina Matije, Elena Karaman je sa bivšim mužem i dečkom Dušanom podijelila trenutke koji su oduševili pratioce na mrežama.

Elena Karaman (54), dizajnerka namještaja i ćerka modne kreatorke Verice Rakočević, iza sebe ima tri braka, a trenutno uživa u vezi sa fotografom Dušanom Reljinom. Elena i njen bivši muž Andrija Drašković su nedavno sinu Matiji proslavili rođendan, a sada je na mrežama objavljena slika koja ne prestaje da se komentariše.

Elena i Andrija su prije nekoliko dana proslavili sinu rođendan u jednom restoranu, a cijela porodica je tom prilikom bila na okupu.

Na proslavi su bili i Elenini sinovi iz drugih brakova, Luka i Simon. Nije izostao ni Elenin partner Dušan Reljin, a Simon je čak objavio i njihovu zajedničku fotografiju na svom Instagram profilu.

Na proslavi su, takođe, bili i Verica Rakočević kao i njen suprug Veljko Kuzmančević. Nakon proslave, Veljko je na Instagramu podijelio sliku iz lifta na kojoj vidimo Elenu, njenog bivšeg muža Andriju Draškovića, njenog dečka Dušana, kao i Vericu Rakočević.

Podsjetimo, Elena je prvog sina Luku Mijatovića dobila u braku sa fudbalskom zvezdom Peđom Mijatovićem, iz braka sa Andrijom ima sina Matiju, a Simona je dobila sa biznismenom Jugoslavom Karićem.