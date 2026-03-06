logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Aca Amadeus ovako izbjegao medije na aerodromu: Otkriveno šta je uradio muzičar dok skandal potresa javnost

Aca Amadeus ovako izbjegao medije na aerodromu: Otkriveno šta je uradio muzičar dok skandal potresa javnost

Autori Marina Cvetković Autori Đorđe Milošević
0

Amadeus benda stigao je večernjim letom u Beograd nakon završetka turneje po Australiji.

Aca Amadeus ovako izbjegao medije na aerodromu Izvor: YouTube/AmiG Show

Iako smo imali prilike da zabilježimo dolazak Amadeus benda na beogradski aerodrom, jedno dobro poznato lice je izostalo.

I dok je Acu Amadeusa na dolascima čekala nepoznata plavuša sa sve kucom u naručju, izašli su svi putnici osim njega.

Pogledajte:

Pogledajte

00:20
Misteriozna devojka ceka Acu Amadeusa na aerodromu: Drzi psa i trazi muzicara, od njega ni traga
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Evo i ostatka muzičara iz benda:

Pogledajte

00:29
Amadeus bend bez Ace stigao u Beograd: Muzicar izbegao medije u jeku skandala sa porodicom
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Aca platio da izađe na poseban izlaz

Kako dobro informisani izvori za MONDO govore sa lica mjesta, Aca je platio da izađe na VIP izlaz, kako bi izbjegao susret sa medijima, a samim tim i da odgovara na pitanja vezano za odnos sa suprugom i ćerkom.

Pročitajte kakve šok tvrdnje je njegova ćerka iznijela za medije:

Evo kako izgleda Acina ćerka:

A ovako izgleda njegova supruga:  

Možda će vas zanimati


Tagovi

aca amadeus aerodrom

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ