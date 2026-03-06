Aca Amadeus ovako izbjegao medije na aerodromu: Otkriveno šta je uradio muzičar dok skandal potresa javnost

Amadeus benda stigao je večernjim letom u Beograd nakon završetka turneje po Australiji.

Izvor: YouTube/AmiG Show

Iako smo imali prilike da zabilježimo dolazak Amadeus benda na beogradski aerodrom, jedno dobro poznato lice je izostalo.

I dok je Acu Amadeusa na dolascima čekala nepoznata plavuša sa sve kucom u naručju, izašli su svi putnici osim njega.

Pogledajte 00:20 Misteriozna devojka ceka Acu Amadeusa na aerodromu: Drzi psa i trazi muzicara, od njega ni traga Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Pogledajte 00:29 Amadeus bend bez Ace stigao u Beograd: Muzicar izbegao medije u jeku skandala sa porodicom Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Aca platio da izađe na poseban izlaz

Kako dobro informisani izvori za MONDO govore sa lica mjesta, Aca je platio da izađe na VIP izlaz, kako bi izbjegao susret sa medijima, a samim tim i da odgovara na pitanja vezano za odnos sa suprugom i ćerkom.

