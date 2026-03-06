Microsoft je potvrdio razvoj nove generacije Xbox konzole pod kodnim imenom Project Helix. U pitanju je hibrid koji će pokretati i Xbox i Windows igre.

Izvor: Xbox

Nakon višemjesečnih glasina i nagađanja, nova direktorka Xbox odeljenja, Aša Šarma, zvanično je potvrdila da će sledeća generacija Microsoft-ove konzole biti moćni hibrid pod kodnim imenom Project Helix.

Ovaj uređaj će po prvi put direktno podržavati i Xbox i Windows igre, čime će definitivno biti obrisana granica između konzolnog i PC gejminga na velikom ekranu.

Šarma, koja je nedavno zamijenila Fila Spensera, naglasila je da Project Helix cilja na apsolutnu lidersku poziciju u snazi hardvera. To znači da Microsoft više ne želi samo da prati Sony, već da diktira pravila igre.

The next generation of Xbox console: Project Helixpic.twitter.com/YQUrCgCb9J — Xbox (@Xbox)March 5, 2026

Srce nove Xbox "konzole" biće AMD procesor pod kodnim imenom Magnus, koji donosi drastičan skok u performansama zahvaljujući Zen 6 arhitekturi i RDNA 5 grafici.

Ovaj 10-jezgarni čip omogućiće napredni "path tracing", čime će Microsoft pokušati da zada odlučujući udarac konkurenciji u pogledu vizuelnog kvaliteta.

Microsoft već testira novo "Full Screen" iskustvo na uređajima kao što je Asus ROG Xbox Ally. Ovaj interfejs omogućava da se Windows pokrene direktno u gejming režimu bez vidljivog desktopa, koristeći isključivo kontroler.

Ova strategija "univerzalnog ekosistema" koju zagovara Satja Nadela mogla bi biti glavni razlog zašto Sony mijenja strategiju portovanja svojih igara na PC, strahujući od direktnog sudara u dnevnim sobama širom svijeta.

Sledeći Xbox će suštinski biti vrhunski PC, potpuno kompatibilan sa svim igrama za Xbox Series X.

Više detalja o Project Helix-u biće otkriveno već sledeće nedelje na Game Developers Conference (GDC) 2026. Tamo će Šarma razgovarati sa razvojnim timovima o budućnosti koja, po svemu sudeći, više ne poznaje granice između platformi.

Iako je AMD potvrdio da će čipovi biti spremni već sledeće godine, Microsoft još uvek nije odredio tačan datum izlaska koji bi mogao zauvijek promijeniti industriju.