Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Skupštinski Zakonodavni odbor pravno je usvojio pet amandmana poslanika Pokreta Evropa sad Miodraga Lakovića na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima.

Zakonodavni odbor utvrđuje da li su predloženi akti dozvoljeni u pravnom sistemu Crne Gore.

Amandmane, koji su usvojeni sa šest glasova "za", podržali su i poslanici PES-a, dok je jedini protiv bio poslanik Demokrata Duško Stjepović.

Poslanici PES-a ranije, na sjednici Odbora za politički sistem 27. februara, nisu podržali Lakovićeve amandmane, kojima se suštinski mijenjaju odredbe koje je predložila Vlada.

Laković je na današnjoj sjednici kratko obrazložio amandmane, rekavši da su poslanici već upoznati sa njihovom suštinom.

Kazao je, između ostalog, kako smatra da je zbog ustavne kategorije prava na odbranu važno da lice bude obaviješteno o razlozima na osnovu kojih je utvrđeno postojanje bezbjednosne smetnje; da nije pravno ni ustavno utemeljeno i da se kosi sa pretpostavkom nevinosti da se po sili zakona donese rješenje o prestanku radnog odnosa, bez utvrđivanja okolnosti koje prati svaki pojedinačni slučaj; da se zakoni ne mogu da važe retroaktivno; kao i da se kosi sa Ustavom da se već pokrenuti disciplinski postupci obustavljaju i da se na njih primjenjuje novo zakonsko rješenje...

Stjepović je rekao da zakoni mogu da važe retroaktivno, ako se u postupku njihovog donošenja utvrdi javni interes.

"Nema većeg javnog interesa nego da se čisti mafija iz bezbjednosnog sektora", rekao je poslanik Demokrata.