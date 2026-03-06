Novi GPT-5.4 donosi naprednije rezonovanje, rad sa dokumentima i mogućnost upravljanja računarom.

Izvor: SMARTLife

OpenAI je zvanično predstavio GPT-5.4, novi AI model koji objedinjuje naprednije rezonovanje, programiranje i agentsko izvršavanje zadataka. Kompanija istovremeno lansira i GPT-5.4 Pro, verziju namenjenu korisnicima kojima treba maksimalna snaga pri rešavanju kompleksnih zadataka.

Najveća novost je to što GPT-5.4 ne cilja samo klasičan čet, već ozbiljan profesionalni rad. OpenAI tvrdi da je model napravljen tako da efikasnije radi sa dokumentima, tabelama, prezentacijama, alatima i softverskim okruženjima.

U ChatGPT-u je nova verzija dostupna kao GPT-5.4 Thinking, dok su GPT-5.4 i GPT-5.4 Pro dostupni i kroz Codex i API.

OpenAI navodi da GPT-5.4 Thinking sada može unaprijed da prikaže plan rada kod složenijih upita, pa korisnik ima mogućnost da usmjeri odgovor i prije nego što model završi zadatak.

Kompanija tvrdi da to smanjuje potrebu za dodatnim porukama i vraćanjem na početak. Drugim riječima, korisnici će lakše doći do traženog rezultata, uz manje "peglanja" odgovora.

Kroz Codex i API, GPT-5.4 je prvi OpenAI-jev "sve u jednom" model sa mogućnostima upotrebe računara. To znači da kao agent može da radi kroz aplikacije, koristi softverska okruženja i izvršava složene tokove rada na računaru.

OpenAI posebno ističe da GPT-5.4 može da upravlja računarom pisanjem koda za alate poput Playwright-a, ali i unosom komandi miša i tastature na osnovu snimaka ekrana. Uz to, GPT-5.4 podržava do 1 milion tokena, što je važno za zadatke koji traju dugo i traže više koraka planiranja, izvršavanja i provjere.

Veliki fokus stavljen je i na profesionalni rad sa kancelarijskim sadržajem. Prema internim testovima kompanije, GPT-5.4 je značajno bolji od GPT-5.2 u radu sa tabelama, dokumentima i prezentacijama, a OpenAI tvrdi da su prezentacije koje novi model pravi češće bile bolje ocijenjene zbog izgleda, raznovrsnijeg vizuelnog pristupa i efikasnije upotrebe generisanja slika.

Kompanija navodi i da je GPT-5.4 njen najprecizniji model do sada. Na skupu upita u kojima su korisnici ranije prijavljivali činjenične greške, pojedinačne tvrdnje modela bile netačne u 33% manje slučajeva, dok su kompletni odgovori 18% rjeđe imali bilo kakvu grešku u odnosu na GPT-5.2.

Poboljšanja su vidljiva i u veb pretrazi. OpenAI tvrdi da je GPT-5.4 bolji u pretraživanju interneta u više koraka, naročito kada treba pronaći teško dostupne informacije iz više izvora i spojiti ih u jasan odgovor.

GPT-5.4 Thinking dostupan je korisnicima Plus, Team i Pro paketa u ChatGPT-u i menja GPT-5.2 Thinking, dok je GPT-5.4 Pro dostupan korisnicima Pro i Enterprise planova. U API-ju su modeli dostupni kao gpt-5.4 i gpt-5.4-pro.