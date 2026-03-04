Ona je u finalnom meču, poslije preokreta i velike borbe, pobijedila reprezentativku Turske Asiju Aj rezultatom 2:1 (3:6, 7:5 i 6:3).

Izvor: privatna arhiva

Crnogorska teniserka Nađa Knežević pobjednica je turnira za igračice do 14 godine u Antaliji.

Ona je u finalnom meču, poslije preokreta i velike borbe, pobijedila reprezentativku Turske Asiju Aj rezultatom 2:1 (3:6, 7:5 i 6:3).

Od ostalih crnogorskih reprezentativaca Matija Stanković zauzeo je sedmo, Martina Karadžić osmo, dok je Edon Ademi nastup završio na 18. mjestu.

Na turniru druge kategorije, koji je odigran u okviru kalendara Teniske asocijacije Evrope, učestvovale su reprezentacije Crne Gore još i Jermenije, Albanije, Gruzije, Kosova, Sjeverne Makedonije, Moldavije, Bosne i Hercegovine i domaćina Turske.

Novi turnir počeće sjutra, a najuspješniji takmičari, sa oba takmičenja, izboriće mjesto u timu Evrope, koji će učestvovati na četiri turrnira ovog ljeta.

Teniski savez Crne Gore od 2010. godine sa velikim uspjehom učestvuje u zajedničkom projektu Svjetske teniske asocijacije i Teniske asocijacije Evrope.