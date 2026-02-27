Srpski Maneskin na PZE poveo Džona Snežnog: Hit scene iz bekstejdža, pričali o satanizmu i Jeleni Karleuši (Video)

Niški bend Lavina je u bekstejdžu napravio šou, a u njihovim redovima i "lik iz Igre prestola"

Izvor: MONDO

Niški bend LAVINA, poznat po energičnim nastupima i jedinstvenom zvuku, nastupiće večeras na Pesmi za Evroviziju.

Često ih porede sa evrovizijskim pobjednicima Maneskin, što ćete i čuti na kraju takmičarskog dijela večeri, a do tada MONDO je zabilježio i kako izgleda stajling za PZE:

Grupa Lavina je pred kamerama otkrila da su spremni na sve, a potom progovorili o satanizmu i Jeleni Karleuši.

Pogledajte: