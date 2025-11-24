Ana Nikolić objavila Raletovu prepisku sa drugom ženom: Slao joj srca i zvao u 6 ujutru, zbog ovoga je izbila tuča

Ana Nikolić je na svom Instagramu podijelila skrinšot Raletovih poruka koje je slao drugoj djevojci

Veza Ane Nikolić i Gorana Ratkovića Raleta veoma je turbulentna, a par ne prestaje da niže skandale mjesecima. Sada je pjevačica objavila Raletov čet sa djevojkom oko koje su se u avgustu žestoko posvađali.

Ana Nikolić u avgustu je prijavila Raleta za nasilje. Tada je došlo do žestokog okršaja, a razlog su bile poruke sa šminkerkom koje je Ana našla u telefonu svog momka.

Ana je sada na svom Instagramu objavila i noviju prepisku i pokazala da se Rale djevojci ponovo javio.

"Ali ovako... da vam se javim... evo druge prilike", napisao je 17. jula Rale djevojci u pola 6 ujutru dodajući emotikon srca.

"Dogovoreno", odgovorila je ona tada.

Kako se može vidjeti, on je 23. avgusta zvao djevojku, ona mu se tada nije javila na telefon, ali ga je kasnije pozvala.

Međutim, on je nju ponovo pozvao u oktobru što je Ani dodatno zasmetalo.

Zbog poruke nastao haos

Rale je ranije otkrio kako je došlo do incidenta sa Anom koji je rezultirao prijavom policiji i zabranom prilaska:

"Tog dana, ja sam spavao u sobi, a ona je uzela da mi provjerava telefon i čita poruke. Našla je prepisku sa djevojkom koju ja i ne poznajem. To je neki njen fan, pisala mi je kada smo išli na Krk. Meni je broj telefona pisao na Instagramu, našla me je i rekla da je šminker i da bi joj bila čast da našminka Anu ukoliko nema šminkera. Međutim, nas je tada zvao bivši muž Dragane Mirković,moj prijatelj Toni Bijelić, da dođemo kod njega u Opatiju da nas ugosti i da se družimo.

On je tada Ani organizovao i frizera i šminkera, i ja sam se djevojci zahvalio i napisao da imamo šminkera i da ćemo joj se obratiti možda nekom drugom prilikom. Tamo se Ana posvađala sa šminkerkom koju je Toni organizovao i ja sam napisao "Evo vam druge prilike". Ana je to pročitala i poludjela jer je mislila kao da sam ja imao nešto sa tom djevojkom, a to veze nema sa životom... Tu kreće ludilo: "Ti me varaš", rekao je Rale tada.

