Rale šokirao nakon pomirenja sa Anom Nikolić, pa progovorio o svadbi: "Mi se nikada nismo svađali"

Kompozitor Goran Ratković Rale je bio vidno raspoložen, ali i pomalo iznenađen pitanjem o obnovi veze sa Anom Nikolić

Izvor: Instagram printscreen

Pjevačica Ana Nikolić i kompozitor Goran Ratković Rale, posle žustrih svađa dali su još jednu šansu svojoj ljubavi. Nakon što su uslikani u šopingu zajedno, oglasio se Rale i progovorio o pomirenju.

Rale je bio vidno raspoložen, ali i pomalo iznenađen pitanjem o obnovi veze sa Anom Nikolić.

"Nikada se mi nismo posvađali da bismo se pomirili", šokirao je izjavom najprije Rale, a potom je prokomentarisao njihove svađe, te kroz smeh poručio:

" A to, pa to je bilo davno. Sada je sve u redu."

Na pitanje da li će uskoro doći do dugo najavljivane svadbe, on nam je rekao:

"Lijepo nam je, hvala vam."

Skandal u Dubaiju

Podsjetimo, Ana je nedavno prošla kroz agoniju na putovanju u Dubaiju gdje je bila sa Raletom, a odakle su se odvojeno vratili u Beograd zbog sukoba.

"Dok su me izbacivali iz hotela on je tamo bio u čaši, nije bio u sobi, ne znam gdje je bio, šta je radio! Tamo nešto ne radi WhatsApp, nisam mogla da ga dobijem, čovjeka nije bilo! Mijenjali smo sobe na svaka dva dana, pa je nastala zbrka sa osobljem", rekla je Ana u podkastu Bokija 13.

Ana na povratku iz Dubaija:

(Blic / MONDO)