logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Rale šokirao nakon pomirenja sa Anom Nikolić, pa progovorio o svadbi: "Mi se nikada nismo svađali"

Rale šokirao nakon pomirenja sa Anom Nikolić, pa progovorio o svadbi: "Mi se nikada nismo svađali"

Autor Marina Cvetković
0

Kompozitor Goran Ratković Rale je bio vidno raspoložen, ali i pomalo iznenađen pitanjem o obnovi veze sa Anom Nikolić

Rale šokirao nakon pomirenja sa Anom Nikolić, pa progovorio o svadbi: "Mi se nikada nismo svađali" Izvor: Instagram printscreen

Pjevačica Ana Nikolić i kompozitor Goran Ratković Rale, posle žustrih svađa dali su još jednu šansu svojoj ljubavi. Nakon što su uslikani u šopingu zajedno, oglasio se Rale i progovorio o pomirenju.

Rale je bio vidno raspoložen, ali i pomalo iznenađen pitanjem o obnovi veze sa Anom Nikolić.

"Nikada se mi nismo posvađali da bismo se pomirili", šokirao je izjavom najprije Rale, a potom je prokomentarisao njihove svađe, te kroz smeh poručio:

" A to, pa to je bilo davno. Sada je sve u redu."

Na pitanje da li će uskoro doći do dugo najavljivane svadbe, on nam je rekao:

"Lijepo nam je, hvala vam."

Skandal u Dubaiju

Podsjetimo, Ana je nedavno prošla kroz agoniju na putovanju u Dubaiju gdje je bila sa Raletom, a odakle su se odvojeno vratili u Beograd zbog sukoba.

"Dok su me izbacivali iz hotela on je tamo bio u čaši, nije bio u sobi, ne znam gdje je bio, šta je radio! Tamo nešto ne radi WhatsApp, nisam mogla da ga dobijem, čovjeka nije bilo! Mijenjali smo sobe na svaka dva dana, pa je nastala zbrka sa osobljem", rekla je Ana u podkastu Bokija 13.

Ana na povratku iz Dubaija:

(Blic / MONDO)  

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ana Nikolić Goran Ratković Rale

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ