Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom će ostati brojna naselja i ulice u više opština, saopšteno je iz CEDIS-a.

Izvor: cedis

Podgorica

– u terminu od 09 do 17 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita.

-u terminu od 08 do 15 sati: Ulica Aleksandra Lesa Ivanovića, Velimira Stojanovića, Ljevorečke, Ljuba Ćupića i Bjelasičke, Ulica Lješkopoljska i Dr Anta Gvozdenovića, dio Bera, Ulica Franca Prešerna i Zagrebačka, Zavala, Ulica Ludviga Kube, Ulica Nikole Tesle, zgrade iza restorana Leonardo preko puta Tehničke škole, zgrade u Bulevaru Mitra Bakića preko puta Autobuske stanice.

Zeta

-u terminu od 09 do 13 sati: Srpska, dio Cijevne, Ljajkovići, Mitrovići i Mahala.

Tuzi

– u terminu od 08 do 17 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

-u terminu od 09 do 15 sati: Dio Tuzi prema Rokšpedu.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati:Široka Ulica,dio Dragovoljića,Vonjin Do,Stara Varoš.

Budva

– u terminu od 09 do 14 sati:Servisna Zona Jaz I LBS.

-u terminu od 08 do 15 sati: Dio naselja: Ivanovići, Dio naselja: Ivanovići , dio naselja Rozino, Rozino,Dio naselja: Bečići iznad Naftagasa, Irsko naselje.

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio naselja Prijevor,Seoce, Zg Invente, Reg.Vodovod Lastva,Lastva,Svinjišts,Servo Mihal, Partizanski Put.

Bar

-u terminu od 08 do 15 sati: Kratkotrajna isključenja u vremenskom intervalu od 15-30 min potrošači dijela ulice Jovana Tomaševića stambena zgrada Fashionand Friends, do T-Com poslovnice

-u terminu od 08:01 do 15:01 sati: Kratkotrajna isključenja u vremenskom intervalu od 15-30 min Osnovna Škola Jugoslavija, stambena zgrada prosvetara

-u terminu od 08:02 do 15:02 sati: Kratkotrajna isključenja u vremenskom intervalu od 15-30 minpotrošači ulice Nikole Lekića, Bokeljske Brigade.

-u terminu od 09 do 14 sati: Aragana, Tomba, Kamenolim ZIB i Kamenolom Put,Repetitor, Karanikići i Duvanska (autoservis Ceroček, Porcelanosa , Platex ).

-u terminu od 08 do 17 sati: Potrošači Sušare na Sutormanu.

Ulcinj

– u terminu od 08:30 do 15:02 sati: antene T com-a i dio Ade kod restorana “Konoba kod Ranka”,Naselje Brajša, Gornji i Donji Rastiš.

-u terminu od 08 do 15:01 sati: Štoj Centar

-u terminu od 08 do 15:02 sati: Nova Mahala, ul. Ymer Prizreni i ul.Kadi Hysein Mujali

-u terminu od 08 do 15:03 sati:ul. Mehmed Qjuli

Kotor

– u terminu od 08 do 15 sati: Grude, Pićani, Krimovice, Trsteno, Platamuni.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 15 sati: Kameno, Mokrine, Žlijebi, Ubli, Kruševice, Vrbanj.

Tivat

-u terminu od 09 do 12 sati: Gornje Seljanovo (zgrada “La strada”),Industrijska zona Račica, Cglana, Topliš, Ostrvo Cvijeća, Solila, Brdišta,Dubravčevina, Aerodrom, Avioservis, Kontrola leta, Kukuljina, Bonići, Vrijes, Mihova Glavica, Rahovići , Mrčevac, Gradiošnica, Meštrovića Peć, Kaluđerovina, Obala Đuraševića-dio potrošača PPOV.

-u terminu od 08 do 17 sati: Marići, Bogunovo, Popovina

-u terminu od 12:30 do 14:30 sati: Porto Montenegro, kompletno područje opštine Tivat od Krtoljske raskrsnice do Lepetana.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati:Peovac, Kralje, Gnjili Potok, Oblo Brdo, Sjenožeta i dio sela Prisoja. Katuni: Štavna, Kobilj Do, Gradišnjica i Rudo Brdo. Planinski prevoj Trešnjevik.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Šekular, dio sela Bubanje-naselje oko Crkve i zaseok Kačmor.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati:Sela,Dobrakovo,Ivanje,Čokrlije, Rajkovići, Grubješići, Kičava, Mahala, Bijeli potok, Krstače, Pavino Polje, Biokovac, Grab, Vergaševići, Kovren, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer,Zaton,Zaton – Klinac,Bistrica.

-u terminu od 08 do 14 sati: Njegnjevo

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje ,Đuđevina,Smolice.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 17 sati:Krstac-Šundek, Siga, Pobrsijevići, Jakovići 1 i 2, Jokići, Stevanovac, Slatina, Gojakovići, Stričine, Osredina, Zaboj, Crvena Lokva, Gostilovina, Kaludra, Bistrica, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina.

-u terminu od 08 do 15 sati: Paćice,Kooperacija,Gojakovići,Čuklin.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati:Dio grada Petnjica.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati:Selo Malo Selo- 20 Mjesni centar Murino, sela: Naselje, Sirana, Novšiće, Liješće, Velika, Vojna Kasarna, Pepići, Titeks, Mašnica, Gornja Rženica i dio sela Brezojevice.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Selao Ćosovica i dio selo Njeguš Centralni dio.

“Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, zaključuju u CEDIS-u.