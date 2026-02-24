Predsjednik Jakov Milatović je u prethodnih mjesec dana tri puta inicirao održavanje sjednice Savjeta za odbranu i bezbjednost imajući u vidu stanje u VCG i potrebu da se donesu važne odluke o pitanjima koja ne trpe odlaganje, rečeno je Pobjedi.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Sjednica Savjeta za odbranu i bezbjednost biće održana kada se premijer odazove na poziv za njeno održavanje, koji mu je u posljednjih mjesec dana upućen više puta, rečeno Pobjedi iz kabineta predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića.

Povod je bila jučerašnja objava Ministarstva odbrane o otkazivanju učešća pripadnika Vojske Crne Gore na međunarodnoj vježbi koja se održava u Grčkoj. Iz MO su indirektno prozvali šefa države, navodeći da je izostanak crnogorskih vojnika na vježbi u Grčkoj posljedica neodržavanja sastanaka najvišeg kolektivnog tijela koje donosi ključne odluke o bezbjednosti, a koje uz Milatovića čine i predsjednici Skupštine Andrija Mandić i Vlade Milojko Spajić, piše Pobjeda.

U saopštenju Ministarstva na čijem je čelu Dragan Krapović precizira se da je VCG „prinuđena da otkaže učešće“ vazduhoplovaca VCG sa helikopterom „bell 412“ na međunarodnoj vazduhoplovnoj vježbi „INOCHIOS 26“ u Grčkoj, jer Savjet za odbranu i bezbjednost nije donio odluku o učešću jedinica VCG u međunarodnim vježbama i obukama za ovu godinu. Smatraju da to predstavlja „propuštenu priliku za unapređenje interoperabilnosti sa saveznicima i dodatnu obuku posada za složene zadatke“.

,,Otkazivanje učešća na međunarodnim vježbama, posebno onim koje organizuju članice NATO, direktno utiče na sposobnosti VCG, borbenu spremnost i nivo obučenosti, te ozbiljno utiče na kredibilitet i ugled Crne Gore unutar NATO saveza i partnerskih inicijativa", dodali su iz Ministarstva odbrane.

Uz to, podsjetili su i na više otvorenih pitanja zbog kojih su Milatović i Krapović trenutno u tihom sukobu.

,,Neodržavanje sjednica Savjeta za odbranu i bezbjednost i sporost u rješavanju kadrovskih pitanja blokira postavljanja, razrješenja i unapređenja oficira i oficirki VCG, što negativno utiče na moral, profesionalni razvoj i ostvarivanje zakonom zagarantovanih prava pripadnika Vojske, a može proizvesti i finansijske i pravne posljedice po državu. U svjetlu ovih posljedica, neophodno je da predsjedavajući Savjeta u što skorijem periodu sazove sjednicu, kako bi se omogućilo donošenje odluka koje su ključne za borbenu spremnost, profesionalni razvoj pripadnika Vojske i međunarodni ugled Crne Gore", navodi se u saopštenju.

Na kraju se konstatuje kako će VCG „ostati posvećena zaštiti države i građana“, ali da je „ostvarivanje ove misije moguće jedino uz pravovremeno odlučivanje i stabilan sistem upravljanja u sektoru odbrane“.

Na pitanje Pobjede kada se očekuje sazivanje nove sjednice Savjeta za odbranu i bezbjednost, kako bi se riješio i ovaj problem, iz kabineta Milatovića je precizirano da će „biti održana kada se premijer odazove na poziv za održavanje iste, koji mu je u posljednjih ,,Naime, predsjednik države je u prethodnih mjesec dana tri puta inicirao održavanje sjednice Savjeta za odbranu i bezbjednost imajući u vidu stanje u Vojsci Crne Gore i potrebu da se donesu važne odluke o pitanjima koja ne trpe odlaganje. U tom periodu predloženi su i različiti termini za održavanje sjednice. Međutim, svaki put smo obaviješteni da premijer ne može da prisustvuje. Predsjednik Skupštine je, sa svoje strane, potvrdio dolazak", precizirali su u odgovoru za Pobjedu.

Ovakav odnos predsjednika sa predstavnicima izvršne vlasti samo je nastavak sada već višegodišnje loše prakse.

Savjet je, između ostalog, trebalo da razmatra pitanja koja je navelo Ministarstvo odbrane na sjednici koja je samo započeta 24. decembra prošle godine. Razlog njenog prekida nije zvanično objavljen, ali se u medijima nastavila polemika Milatovića i Krapovića o različitom viđenju upravljanja VCG – posebno kadrovskih rješenja za pojedina oficirska mjesta.

Da se ovaj sukob dodatno produbljuje, ukazuje i činjenica da je šef države početkom prošle sedmice poslao Ustavnom sudu na ocjenu Zakon o Vojsci kako bi se ta instanca odredila o eventualnoj suprotnosti pomenutog akta sa ustavnim nadležnostima predsjednika.

S obzirom na to da posljedice izostanka sjednica Savjeta mogu biti i mnogo teže od nedlaska crnogorskih vojnika na vježbu u Grčku, ostaje da se vidi ko će biti spremniji da popusti. I pod kojim uslovima.