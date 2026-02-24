Nakon perioda konstantnog rasta cijena zakupa, stan u Podgorici od ove godine može se iznajmiti za manje para, prenosi TV Vijesti.

Izvor: MONDO

“To je otprilike neka korekcija 50 do 100 eura po stanu. Kada govorimo o djelovima grada, tako je negdje u praksi se pokazalo i ranije, uvijek oni najudaljeniji dijelovi grada od centra i od dijela grada preko Morače prvi dožive taj pad, tako da možemo reći da kraj Starog aerodroma, Zagorič, neka, da kažemo, tamo udaljenija lokacija u Zagoriču, Vojislavljevića kao dio Zabjela”, rekao je Stefan Mišković iz Udruženja Agencija za nekretnine.

“U City Kvartu u ovoj fazi možete pronaći stanove od 450 do 700 eura, s tim da je neki prosjek kada je izdavanje u pitanju oko 500 ili 550 eura. Kada govorimo o, ajde, uzećemo ovu neku, da kažemo, drugu zonu, to je početak Zagoriča, početak Zabjela, početak Starog aerodroma, to su neke cijene od oko 450 eura u ovom trenutku”, rekao je on.

Na pad zakupa uticalo je to što je manje stranaca.

“Niko nije očekivao da kriza u Ukrajini može da proizvede takav efekat na tržište rente u Crnoj Gori, pa se ipak desio tako da je nezahvalno davati neke dugoročnije prognoze. Međutim, prateći trenutnu situaciju na tržištu možemo reći da će se tržište i u narednih šest do 12 mjeseci nalaziti vjerovatno u ovoj nekoj fazi prilagođavanja gdje će se tražnje dominantno domaćeg stanovništva usaglašavati sa ponudom koja je u ovom trenutku značajno veća nego što je bilo u proteklih par godina i da će to neminovno voditi ka padu cijena rente. Mislim da to ne može značajnije da se koriguje, u tom nekom narednom periodu možemo vjerovatno očekivati još neko sniženje, ali ne nešto značajnije”, istakao je Mišković, prenose Vijesti.

I dok pojedini podstanari već osjećaju pad kirija, kod drugih cijene ostaju iste zbog ranije sklopljenih ugovora.

U Podgorici, podstanarskih domaćinstava ima oko 23 i 200 ili 10,8 odsto svih domaćinstava, dok skoro 21 i 300 domaćinstava stanuje kod roditelja, djece ili drugih rođaka, pokazuju podaci Monstata.