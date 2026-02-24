Meksiko je rasporedio hiljade vojnika širom zemlje nakon talasa nasilja koji je izbio posle smrti jednog od najmoćnijih narkobosova, Nemesija Oseguere Servantesa, poznatijeg kao "El Menčo", vođe kartela Halisko Nova generacija (CJNG).

Meksičke vlasti pojačale su bezbjednosne mjere nakon što je u pritvoru preminuo Nemesio Oseguera Servantes, poznatiji kao "El Menčo", jedan od najtraženijih kriminalaca u zemlji i vođa kartela Halisko Nova generacija (CJNG).

Ministar bezbijednosti Omar Garsija Harfuč saopštio je da su širom zemlje raspoređene dodatne bezbjednosne snage, dok je ministar odbrane Rikardo Trevilja naveo da je samo u zapadni dio Meksika upućeno 2.500 dodatnih vojnika. Prema izvještajima, od nedelje je ukupno angažovano najmanje 10.000 pripadnika vojske.

Najmanje 20 saveznih država zahvaćeno je nemirima otkako je "El Menčo" preminuo u nedelju, nedugo nakon što su ga meksičke specijalne snage uhapsile u državi Halisko.

Ubijen vođa kartela

Prema navodima ministarstva odbrane, Oseguera je teško ranjen u razmeni vatre između njegovih telohranitelja i vojnih komandosa tokom akcije hapšenja. Preminuo je dok je vojska transportovala iz grada Tapalpa u Meksiko Siti.

U operaciji je ubijeno najmanje šest njegovih telohranitelja, dok su tri pripadnika meksičke vojske ranjena. Nakon njegove smrti izbili su nasilni incidenti u više gradova gdje je kartel CJNG aktivan.

Ministar bezbijednosti naveo je da su u nemirima ubijeni zatvorski čuvar, jedan član državnog tužilaštva i 30 pripadnika kriminalne organizacije. U državi Halisko stradalo je i najmanje 25 pripadnika Nacionalne garde od početka sukoba.

Predsjednica Meksika Klaudija Šejnbaum pohvalila je operaciju vojske i poručila da je prioritet vlasti očuvanje mira i bezbijednosti širom zemlje. Ona je istakla da strane vojne snage nisu učestvovale u akciji, ali da je postojala razmjena obavještajnih podataka sa međunarodnim partnerima.

Nakon širenja vijesti o smrti vođe kartela, članovi CJNG-a pokrenuli su napade u više gradova, podizali barikade i palili banke i lokalne objekte. Vlasti su saopštile da su putne blokade uklonjene do ponedeljka ujutru.

Smrt vođe jedne od najmoćnijih kriminalnih organizacija u svijetu otvorila je pitanje njegovog naslednika. Prema ocjenama bezbjednosnih stručnjaka, Oseguera nije imao očiglednog naslednika, što bi moglo dovesti do unutrašnjih podjela i borbe za kontrolu unutar kartela.

