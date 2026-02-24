U Beču, 14-godišnjakinja je uhapšena zbog sumnje da je ubila ženu, a policija istražuje motiv zločina. Djevojčica je navodno snimila napad.

Kako je potvrdila policija, Bečanka je, sva oblivena krvlju pronađena kod jednog groba. Motiv zločina je za sada nepoznat.

Bečka policija potvrdila je da je uhapšena 14-godišnja djevojčica, pod sumnjom da je nožem ubila 65-godišnju ženu, navodno njoj nepoznatu.

Prema informacijama lista Heute 14-godišnjakinja se je sama predala policiji i pokazala inspektorima video zapis napada na ženu na groblju, koja je došla na jedan od grobova.

Ubijena žena je imala teške posjekotine i ubodne rane na vratu.

List “Österreich” piše da je 14-godišnjakinja uhapšena u stanu gdje živi, te da je kod nje policija pronašla nož, navodno hladno oružje kojim je počinjen zločin. Djevojčica je državljanka Austrije.

Mediji pišu da kruže glasine da je 14-godišnjakinja ovo zlodjelo snimala mobitelom.

Kao mogućnost se navodi da je do ubistva došlo zbog neuspjelog pokušaja pljačke navedene žene.

Kako navode mediji, djevojčica navodno pati od psihoze . Osumnjičena 14-godišnjakinja još nije saslušana. Istraga je u toku. Policija je blokirala cijelo područje oko groblja Baumgarten. I još i iza 21 sat, policijski službenici su bili na terenu.

