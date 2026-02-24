Na Vračaru se dogodilo porodično nasilje: žena izbola muža nožem, a on je hitno prevezen u bolnicu. Policija istražuje incident.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U stanu na beogradskoj opštini Vračar sinoć se dogodilo teško porodično nasilje kada je R. T. (79) nakon verbalnog sukoba nožem nasrnula na svog supruga D. T. (80).

Nesrećni čovjek je sa teškim povredama hitno prevezen u Urgentni centar, gdje je odmah primljen na odjeljenje reanimacije. Prema poslednjim informacijama iz zdravstvene ustanove, njegovo stanje je trenutno stabilno i nalazi se pod stalnim nadzorom ljekara.

Krvavi nož nađen u stanu

Policija je odmah izašla na lice mjesta radi uviđaja, a u stanu u kojem se odigrala drama pronađen je predmet izvršenja krivičnog djela – krvavi nož.

Slučaj je po nalogu preuzelo Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu. Iako je riječ o teškom incidentu, s obzirom na okolnosti i godine starosti osumnjičene, protiv R. T. je podnijeta krivična prijava u redovnom postupku za krivično djelo nasilje u porodici.

Nadležni organi su odmah reagovali i osumnjičenoj baki su izrečene stroge mjere:

Zabrana prilaska žrtvi

Zabrana komunikacije sa povrijeđenim suprugom

Istraga će utvrditi šta je prethodilo ovom krvavom piru u stanu na Vračaru koji je uznemirio komšije.

(Telegraf/MONDO)