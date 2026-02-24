SO Plužine pokrenula je pred Ustavnim sudom postupak za ocjenu ustavnosti člana 23 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, kojim se koeficijenti za zarade gradonačelnika i predsjednika opština određuju u zavisnosti od broja stanovnika lokalne samouprave.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Iz te opštine tvrde da takvo zakonsko rješenje dovodi do nejednakog položaja lokalnih funkcionera i zadire u princip autonomije lokalne samouprave.

Ministarstvo finansija, odnosno Vlada Crne Gore u dostavljenom mišljenju Ustavnom sudu, smatra da osporene odredbe nijesu u suprotnosti sa Ustavom ni međunarodnim ugovorima, navodeći da je sistem određivanja koeficijenata zasnovan na objektivnim kriterijumima i u skladu sa važećim zakonskim rješenjima, pišu Vijesti.

Prema važećem zakonskom rješenju, koeficijenti za obračun zarada gradonačelnika i predsjednika opština utvrđuju se u zavisnosti od broja stanovnika lokalne samouprave. Tako je za opštine do 10.000 stanovnika predviđen koeficijent 15,56, za opštine od 10.000 do 50.000 stanovnika 17,29, za one od 50.000 do 100.000 stanovnika 19,02, dok je za lokalne samouprave sa više od 100.000 stanovnika utvrđen koeficijent 21,62.

“U obrazloženju navedene Inicijative navedeno je da se određivanjem koeficijenata za utvrđivanje zarade gradonačelnika i predsjednika opština zavisno od broja stanovnika u lokalnoj samoupravi članom 23 st. 3 i 4 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru krši zabrana diskriminacije, principi o budžetskoj autonomiji i samostalnosti lokalne samouprave kao i ustavni princip jednakosti, jer je ista nadležnost i odgovornost gradonačelnika odnosno predsjednika opština po Zakonu o lokalnoj samoupravi nezavisno od broja stanovnika, posebno imajući u vidu da svi lokalni službenici i namještenici imaju iste koeficijente nezavisno od broja stanovnika opštine u kojoj su zaposleni”, piše u mišljenju Vlade.

Opština Plužine ukazuje i na odredbe Evropske socijalne povelje, navodeći da svako ima pravo na pravičnu naknadu za rad koja obezbjeđuje dostojanstven život njemu i njegovoj porodici, te smatra da se osporenim zakonskim rješenjem to pravo dovodi u pitanje.

“Vlada smatra da su odredbe člana 23 zakona o zaradama u javnom sektoru saglasne sa Ustavom i potvrđenim međunarodnim sporazumima iz čega proizilazi da nema osnova za prihvatanje incijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti osporene odredbe”, zaključuje Vlada u mišljenju, javljaju Vijesti.