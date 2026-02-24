Voditeljka prekinula Slagalicu: Ostala šokirana nesvakidašnjom situacijom, ovo se rijetko viđa

Voditeljka Milica Gacin nije krila iznenađenje tokom igre "Moj broj".

Izvor: YouTube/Printscreen/RTS Slagalica - Zvanični kanal

U jednoj od emisija popularnog kviza TV Slagalica dogodila se situacija kakva se gotovo ne pamti. Učesnici Marko Dukić i Ognjen Kaličanin našli su se u igri "Moj broj", ali ishod je iznenadio i publiku i voditeljku.

Isti rezultat u igri "Moj broj"

Dok su sabirali i kombinovali brojeve, obojica takmičara došli su do potpuno identičnog rješenja – 682. Nevjerovatna podudarnost izazvala je kratku pauzu u studiju, jer je bilo potrebno provjeriti da li je zaista riječ o istom rezultatu. Voditeljka Milica Gacin primijetila je podudaranje i na trenutak zaustavila tok igre.

"Nevjerovatno, istovjetni broj. To se veoma, veoma rijetko dešava", prokomentarisala je, naglašavajući koliko je takav scenario neuobičajen u ovom dijelu takmičenja.

Slagalica 23.2.2026. Izvor: YouTube

Publika je reagovala sa osmijehom i blagim nevjerovanjem, jer je upravo "Moj broj" igra u kojoj se rijetko viđa potpuna podudarnost, a kamoli da oba takmičara dođu do identičnog konačnog rješenja.

Konačan ishod partije

Iako je ova situacija obilježila emisiju, nadmetanje je nastavljeno do samog kraja. Posle svih odigranih igara, pobjedu je odnio Marko Denić, koji je slavio rezultatom 283:151.

Ovom pobjedom obezbijedio je plasman u polufinale 195. ciklusa "TV Slagalice", dok će se ova neobična scena iz igre "Moj broj" sigurno još dugo prepričavati među ljubiteljima kviza.