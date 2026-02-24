Botunjanin Dimitrije Raičković najavio je da će od sjutra nastaviti da se okupljaju svakog jutra u šest sati.

Izvor: MONDO/Balša Janković

Grupa mještana Botuna i Zete okupila se jutros u blizini kapije gradilišta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, izražavajući protivljenje nastavku radova na ovom projektu.

Botunjanin Dimitrije Raičković najavio je da će od sjutra nastaviti da se okupljaju svakog jutra u šest sati.

“Sigurno ćemo biti u višem broju, jer jutros nikog nismo pozvali. Kao što vidite – tu smo samo mi, mještani koji nismo na poslu”, rekao je Raičković.

Najavio je i radikalizaciju protesta – duže blokade.

“Biće nas u većem broju i svakodnevno”, poručio je.

Mještanin Bojan Terzić kazao je da su u prethodnom periodu pokušavali da se institucionalnim putem, kroz prijave nadležnim inspekcijama, izbore za svoja prava, ali da, kako tvrdi, konkretnih rezultata nije bilo.

Prema njegovim riječima, na terenu se ponovo otkopava otpad koji je tokom rada KAP-a bio zakopan, a za koji mještani sumnjaju da sadrži kancerogene anode.

„Radi se o blokadi, kako radnici ne bi stigli na gradilište. I danas će donosioci odluka dobiti prijave u vezi sa ovim otpadom. Odustati nećemo“, poručio je Terzić, naglašavajući da je „ovo naša teritorija – teritorija Opštine Zeta“, prenose Vijesti.

On je kazao i da mještani očekuju reakciju prvog čovjeka Glavnog grada, navodeći da bi gradonačelnik Saša Mujović, prema njihovom stavu, trebalo da podnese ostavku.

Terzić je istakao da mještani Botuna i Zete imaju podršku predsjednika Opštine Zeta Mihailo Asanović, kao i lidera Demokratska narodna partija (DNP) Milan Knežević, za kojeg je naveo da je „svoje ministre ostavio bez posla“.

Na terenu je primjetno pojačano prisustvo policije. Patrole su raspoređene na prilazima parceli na kojoj je planirana gradnja, iz pravca mosta „Luča“, ali i iz pravca Botuna.

Policajci su prisutni i u neposrednoj blizini samog ulaza na gradilište.

Mještani tvrde da je okupljanje spontano, te ističu da ne ometaju saobraćaj, dozvoljavajući autobusima i drugim vozilima da nesmetano prolaze.

Iz Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine su 7. februara saopštili da su se stekli uslovi da se gradilište u Botunu pusti u rad.

Iz Opštinea Zeta su istog dana saopštili da je gradilište otvoreno pod pritiskom uz sumnju da je tom prilikom počinjeno više krivičnih djela.