Koja srpska pjevačica ima najviše brakova? Prvi muž skoro deceniju proveo u zatvoru, zavela svjetski poznatu facu

Kaja Ostojić četiri puta je rekla sudbonosna "da".

Izvor: Instagram/printscreen/ kaya_ostojic

Iako bi na prvu loptu svi pomislili da je Nataša Bekvalac pjevačica sa najviše brakova, Kaja Ostojić ju je sustigla krajem 2024. godine kada je kročila u četvrti brak. Oduvek je imala buran ljubavni život, tako da su neke informacije koje je pjevačica željela, ali i one za koje se trudila da zadrži u četiri zida, dospjele u javnost.

U prvi brak Kaja Ostojić je stupila sa samo 19 godina, sa Nikolom Dragojlovićem, koji je važio za opasnog momka i koji je hapšen zbog posjedovanja nedozvoljenih supstanci i napada na službeno lice.

"Imala sam jednu pravu tradicionalnu srpsku svadbu. Hotel Jugoslavija, tri muzike, tada sam bila trudna, pa nisam mogla da igram puno. Bila sam ograničena, nisam bila najsrećnija mlada jer mi ništa nije stajalo", rekla je Kaja o prvom braku.

Oni su dobili u braku ćerku Nikolinu, a razveli su se kada je ona imala samo šest mjeseci.

Dvije godine nisu imali nikakav kontakt, jer je, kako je Kaja navela, "ispario" iz njihovog života, ali je vremenom uspostavio kakav-takav odnos sa ćerkom.

Ljubav sa košarkašem

Druga bračna zajednica je posebno bila interesantna medijima, budući da je riječ o ljubavi sa nekadašnjim košarkašem Urošem Duvnjakom. Oni su se vjenčali 14. jula, 2009. godine u opštini Zvezdara. Vjenčanje je bilo tajno i intimno, a ceremoniji je prisustvovala njihova najuža rodbina, prijatelji i kumovi. Svjedok na vjenčanju Kaji je bila njena koleginica Maja Marijana, dok je Urošu kum bio prijatelj iz djetinjstva.

"Nakon što se Uroš vratio iz Poljske dobili smo priliku da konačno probamo pravi bračni život i nije nam pošlo za rukom. Nije išlo onako kako sam planirala. Svaki brak ima i uspone i padove, pa tako i naš. Bilo je i svađa, ali je bilo i ljubavi, što je normalno. Mi smo se udaljili i vremenom počeli jedno drugo da mučimo i to je jedini razlog našeg razvoda. Nije bilo prevara, nije bilo skandala, svađa... Ni on ni ja nismo takvi ljudi", rekla je Kaja svojevremeno.

Izvor: MN Press/Petar Stojanovski

Tokom učešća 2009. u Velikom bratu Kaja je bila u vezi sa muzičarem Skaj Viklerom. Iako je njihova romansa bila burna, nije potrajala, te su se ubrzo nakon rijalitija rastali.

Zavoljela poznatog DJ-a

Tokom snimanja emisije "Operacija trijumf" 2011. godine, Kaja se upoznala sa di-džejom Vitom Lućenteom, poznatijim kao Džunior Džek. Prijateljstvo su održavali putem društvenih mreža, a vezu su započeli kada ju je pozvao da mu bude gost u vili u Briselu.

Pjevačica je 2014. godine udala za svog tadašnjeg vjerenika, di-džeja Džuniora, a vjenčanje je održano u Briselu, u intimnoj atmosferi.

"Presrećna sam. Našoj proslavi nije prisustvovao niko, zato što smo se samo registrovali u opštini", rekla je ona, dok je njen tadašnji suprug rekao da je to njegov najsrećniji dan u životu.

Kaja i Džunior bili su pet godina u braku, a nakon toga odjeknula je vijest da se pjevačica razvodi.

"Kaja je konačno presjekla i riješila da stavi tačku na brak sa Džuniorom. Poslednjih godina sve su se češće svađali i bilo im je teško u braku. Jednostavno su prestali da se vole", otkrio je izvor blizak pjevačici tada, piše Telegraf.

Iako su ostali u dobrin odnosima, on je u jednom trenutku izjavio da je tokom godina shvatio da ona nije žena za njega.

"Ona nije žena sa kojom želim da provedem život i da, trebalo mi je nekoliko godina da bih to shvatio. Mi već dva mjeseca nismo fizički zajedno, a mentalno već godinama", rekao je Džunior nedugo nakon razvoda.

Nedugo nakon razvoda, Kaja je uplovila u vezu sa fudbalerom Mateom Pavlovićem.

"Katarina u početku nije bila sigurna da će veza sa Mateom opstati, pa zbog toga nije željela da govori u medijima o svom odnosu. Ljubomorno je čuvala za sebe njihovu vezu, ali kada je bila sigurna da je on čovjek za cio život, odlučila je da ga dovede u Beograd i upozna sa prijateljima i porodicom", rekao je izvor svojevremeno.

Kaja je teško podnosila naslove da je varala Džuniora sa Mateom, s obzirom na to da je uplovila u vezu sa njim odmah nakon raskida, što je pjevačica odmah demantovala.

Četvrti brak

Ali to nije sve, ona je 11 septembra 2024. izgovorila "da" Milošu Čujoviću i tako zvanično kročila u četvrti brak koji traje i danas. Vjenčanje je upriličeno na njen 40. rođendan u jednom hotelu na Kosmaju, zabavu su priredili u dvorištu hotela, a tu ih je matičar i vjenčao.

Na svom četvrtom vjenčaju nosila crnu vjenčanicu i crni veo, dok je mladoženja bio u opuštenom izdanju. Kako je sama rekla, za crnu boju se pjevačica odlučila jer joj "bijela do sada nije donijela sreću".

Izvor: Nova/ MONDO