"Žena me varala sa svojim učenikom": Skandalozne tvrdnje Ace Amadeusa, kaže da je snimak osvanuo na sajtu za odrasle

Nova drama u porodici Ace Amadeusa

Izvor: Youtube

Aleksandar Stanimirović, javnosti poznatiji kao Aca Amadeus, poslednjih dana prolazi kroz, kako sam kaže, jedan od najtežih perioda u životu. Nakon razvoda od supruge, s kojom je proveo čak 35 godina, muzičar se suočio s nizom problema koji su, prema njegovim riječima, daleko ozbiljniji od samog kraha braka.

Iako se vijest o razvodu već ranije pojavila u medijima, novi detalji koje je iznio dodatno su uzburkali javnost.

Stanimirović tvrdi da je nakon razlaza saznao da ga je bivša partnerka varala, i to, kako navodi, sa svojim učenikom, budući da je zaposlena u prosveti.

" Meni je prije tri mjeseca nestao kompjuter iz kuće. Nestalo je i 10.000 eura, kao i porodično zlato. Šta da kažem, jezivo. Sve je to prijavljeno policiji u Blacu. Na snimku koji sam dobio vidi se moja žena sa svojim učenikom. Mislim da je on to pustio u javnost jer ga je ona ostavila", rekao je muzičar i dodao da je za prevaru saznao prije četiri mjeseca.

Kako objašnjava, iako su se u međuvremenu formalno razveli, pokušali su da obnove odnos i daju braku još jednu šansu. Međutim, pomirenje nije potrajalo.

"Poznato je da smo se razveli, pa sam prešao preko svega i pomirili smo se. Ipak, nismo uspjeli da prevaziđemo naknadne probleme koji su se pojavili. U pitanju su supstance koje je ona uzimala i preko toga nisam mogao da pređem. Vjerujte da mi je muka i da izgovaram riječ "droga" ", naveo je Stanimirović.

On ističe da mu sama prevara nije najteži udarac, već situacija u vezi s njihovim djetetom. Tvrdi da mu bivša supruga otežava da viđa ćerku i da je, prema njegovim riječima, postavila uslov koji smatra neprihvatljivim.

"Smatram da sam odgovoran i ozbiljan otac koji voli svoje dijete. Uslovila me je da će mi dozvoliti da je viđam ukoliko joj prepišem polovinu imovine. To su ozbiljne stvari. Osjećam se kao da me reketira žena s kojom sam dijelio i dobro i zlo. Znači, ako dam pare, onda sve može " rekao je muzičar.

Dodaje i da se zbog cjelokupne situacije suočava sa zdravstvenim problemima, ali da se, uprkos svemu, trudi da ostane priseban i da zaštiti ono što je, kako kaže, najvažnije, a to odnos s djetetom. Posebno ga pogađa i moralni aspekt cijele priče, budući da je njegova bivša supruga bila zaposlena kao profesor.

"To je za mene nedopustivo. Profesor i učenik, to je katastrofa. Kako je moguće da se neko ko radi u prosveti upusti u takvu vezu? Taj snimak je završio na nekom po*no-sajtu. Gadno mi je sve to i teško mi je da pričam o tome", rekao je vidno potresen.

(Kurir, MONDO)





